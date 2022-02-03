Yapay zeka, yazılımcıları yarışmada alt etti

Yaklaşık 5 bin deneyimli yazılım mühendisini geride bırakmayı başararak yüzde 54’lük kesimde yer alan AlphaCode böylelikle teknoloji ile insan arasındaki farkın da giderek azaldığını ortaya koydu.

DeepMind bünyesinde görevli bilim insanı Oriol Vinyals, “Bu başarı, Google’ın tam otonom problem çözücü oluşturmasına yönelik atılmış bir adım ve bir mihenk taşı. Tam otonom problem çözücü, yapay zekanın kutsal kasesi gibi bir şeydir” dedi.

Vinyals, AlphaCode’un başarısıyla bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü söylerken, “Kodlama ve yazılım müsabakalarına ben bildim bileli ilgiliyim. AlphaCode’un kod yazma başarısı, yaratıcılığı artırması çok heyecanlandırıcı” dedi.

“BEKLENTİLERİ AŞTI”

AlphaCode’un bu başarısı, yazılımcıları başarıları, algoritma, eleştirel düşünce, mantık ve kodlama gibi kriterlere göre yazılımcıları sıralayan Codeforce’un da dikkatini çekti. Codeforce’un kurucusu Mike Mirzayanov, “Problem çözmede yeni bir yarışmacı var. Ve şunu açıkça söyleyebilirim ki AlphaCode’un elde ettiği sonuçlar beklentimi aştı” ifadesini kullandı.

Google yazılım mühendisi Petr Mitrichev, “Rekabetçi programlama sorunlarını çözmek gerçekten çok zor bir şey. Hem iyi kod yazma yeteneğine hem de insanlarda görülen yaratıcı problem çözme yeteneğine ihtiyaç duyar. AlphaCode’un bu konuda başarılı olması beni çok etkiledi” dedi.

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