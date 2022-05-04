Yüz şekliniz kişiliğinizi anlatıyor

Yeni bir çalışma, kare yüzlü insanların oval yüzlü kişilere göre daha agresif olduğunu iddia ediyor. Zac Efron'dan Margot Robbie'ye dünyanın en ünlü isimlerinin çoğunun kare yüz hatlarına sahip olması ise dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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New South Wales Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanları saldırganlık açısından derecelendirirken, erkek ve kadın yüzlerinin 17.607 pasaport görüntüsünün yüz genişlik-yükseklik oranını (FWHR) ölçtüler.

Sonuçlar, yüksek FWHR’ye (kare yüzler) sahip yüzlerin, FWHR’si (oval yüzler) düşük olan kişilere göre daha agresif olarak derecelendirildiğini ortaya koydu.

Araştırmada ekip, yüz şeklinin saldırganlık ile bağlantılı olup olmadığına odaklandı. Araştırmacılar, Royal Society Open Science’da yayınlanan araştırmalarında, “İnsanlar, tanımadıkları insanlar hakkında tek bir bakışta sosyal çıkarımlarda bulunuyor. FWHR de çeşitli sosyal çıkarımlarla bağlantılı bir ipucudur” diye yazdılar.

Araştırmanın ortaya çıkardığı kare yüz tipine sahip kişilerin daha agresif bir kişiliğe sahip olması gösteri dünyasının öne çıkan isimlerine de dikkat çekti. Ben Affleck, Zac Efron, Rihanna ve Margot Robbie gibi isimler, kare yüz yapısına sahip.

ERKEKLER DAHA ÇOK KARE YÜZ TİPİNE SAHİPLER

Araştırmacılar, yaşları altı ile 93 arasında değişen erkek ve kadın yüzlerinin FWHR’sini ölçtüler. Ölçümler, erkek yüzlerinin 27-40 yaşlarındaki kadınlara göre önemli ölçüde daha yüksek FWHR’ye sahip olduğunu ortaya koydu.

Bununla birlikte, 40 yaşından itibaren bunun tersinin geçerli olması; yani kadın yüzlerinin bu yaştaki erkeklere göre önemli ölçüde daha kare bir şekle sahip olması dikkat çekti.

Araştırmanın bir sonraki bölümünde ise araştırmacılar 121 katılımcıdan 1.893 pasaport görüntüsünü saldırganlık için derecelendirmelerini istedi. Sonuçlar, yüksek FWHR’ye sahip yüzlerin, özellikle erkeklere aitse, FWHR’si düşük olan kişilere göre daha agresif olarak algılandığını ortaya koydu.

KARE YÜZ ŞEKLİ AGRESİF OLARAK ALGILANIYOR

Araştırmacılar, genç erkeklerde kare yüz şekline sahip kişileri fiziksel olarak daha güçlü olabileceğinin düşünüldüğü için bu tip yüz şekline sahip olanların daha agresif olarak algılanabildiğini öne sürüyorlar.

Araştırmacılar, genç yetişkinlerde görülen bu özelliğin evrimsel olarak tutarlı olduğunu belirtiyorlar: “Bu yaş grubundaki cinsel dimorfizm, eş seçimi ve intraseksüel rekabetle en yaygın olarak ilişkilendirilen yaşam dönemi ile aynı hizada.”

Bununla birlikte, daha yaşlı kare kadın yüzlerinin yaşa bağlı değişikliklerin bir sonucu olduğu düşünüldüğü için agresif görülmedikleri belirtiliyor.

AİLE İÇİ ŞİDDETE DAHA EĞİLİMLİLER

Araştırmacılar, “Araştırmalar, nispeten daha büyük FWHR’leri olan erkeklerin daha büyük pazılara sahip olduğunu, daha iyi fiziksel savaşçılar olduklarını ve aile içi şiddet de dahil olmak üzere haklarında daha fazla baskın ve saldırgan davranışlar rapor edildiğini gösteriyor” dedi.

Çalışma, Kanada’daki Nipissing Üniversitesi’nden araştırmacıların kısa ve geniş yüzlü erkek ve kadınların cinsel olarak diğer yüz tiplerine sahip insanlardan daha fazla aktif olduklarının bulunmasından hemen sonra geldi. Araştırma, kare yüzlü erkeklerin sadece daha yüksek bir cinsel dürtüye sahip olmadığını, aynı zamanda aldatma olasılıklarının da daha yüksek olduğunu buldu.

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