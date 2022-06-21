Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Geliyor gelmekte olan” ve sol program

“… Hiçbir şey yapılmayacak. Ne gecikmeli olarak Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan bir ‘cumhuriyetçi başlangıç' çağrısı, ne de Ukrayna'nın beyaz iplikle dikilmiş kaçışı. Ve aşırı sol kapıdayken, Elisabeth Borne'un ‘aşırı sağa' karşı o tuhaf tiradlarından bahsetmeyelim! Bu sefer ‘faydalı oy' stratejisi işe yaramadı. Macronist stratejistler, Jean-Luc Melenchon'un ve onun kuruntulu siyasi projesinin reddinin her şeyden daha güçlü olacağına bahse girmişlerdi: Büyük hata! Başkanlık seçiminin ters bir aynası olan yasama seçimlerinin bu ikinci turu, şiddetle Macron karşıtı bir referanduma benziyor…”

Muhafazakar kanadın gazetesi Le Figaro'nun başyazarı Alexi Brezet, “sol ittifak/Nupes” ve “Le Pen/RN/Ulusal Birlik”'in başarısı üzerinden şu başlığı attı: “Macron: Beş yıllık ölü doğmuş bir dönemin hayaleti.”

Ne oldu?

İki ay önce yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un partisi Ensemble (Birlik), pazar günü yapılan genel seçimlerde, Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybetti. Macron'un partisinin milletvekili sayısı 245'te kaldı. Jean-Luc Melenchon'un liderliğindeki NUPES (Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği) ittifakı seçimde 133 milletvekiliyle ikinci olurken, Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik ise 89 milletvekiliyle üçüncü sırada yer aldı.

12 Haziran'da köşemde şu tespiti yapmıştım:

“Ekonomide hasar tespiti ve Fransa…” Yani… NUPES'in (Yeni Ekolojik ve Sosyal Yeni Halk Birliği) programını anlattım ve Türkiye'de Cumhur İttifakı'na karşı kurulan Altılı Masa'nın da ekonomik program” hazırlaması gerektiğini anlattım.

Çünkü, durum artık “Durum ve Hasar Tespit Komisyonu”nu aşmış durumda.

Peki ‘Yeni Halk Birliği/Nupes' halka ne sundu? Neden 133 milletvekili çıkardı ve ana muhalefet oldu!

Tarım programına bakın!

Fransa solu “TARIM” için dedi ki:

… Ekolojik köylü tarımı ve yerel tarım-gıda zincirleri aracılığıyla gıdada kendi kendine yeterliliği sağlamaya çalışmak.

… Çiftçiler için taban fiyatlar aracılığıyla üreticiler için ücretli fiyatları garanti etmek, zarara satışları yasaklamak ve yüzde 100 organik hale gelenlerin tarımsal borçlarını devralmak için bir iptal fonu kurmak.

… 2030 yılına kadar organik tarımda faydalı tarım alanlarının yüzde 30'una ve 2050'de yüzde 100'üne ulaşmak amacıyla, yardımı daha adil bir şekilde dağıtmak.

… Ekolojik ve köylü çiftçiliğine yönlendirmek için Ulusal Stratejik Planı (OTP bütçe programlama belgesi) derhal gözden geçirmek.

… Tarım arazilerini ve üretimi daha etkin bir şekilde kontrol etmek ve düzenlemek için bir tarım reformu yapmak.

… Özellikle mevcut arazilerin geri kazanılmasını kolaylaştırmak için bir tarımsal yönlendirme ve programlama kanunu çıkarmak…

… Yeni çiftçilerin kurulmasını ve insan boyutunda çiftliklerin geliştirilmesini teşvik etmek.

… Yararlı tarım arazilerinin yok olmasını önlemek için toprağın yapaylaştırılmasına karşı mücadele.

… Sentetik gübrelerin ve pestisitlerin kademeli olarak geri çekilmesini planlamak, en tehlikelileri (glifosat, neonikotinoidler) derhal yasaklamak, gerekirse finansal desteklemek.

Bitmedi…

Liberalizm kaybetti

“Üretim ekonomisi” sloganını dillerinden düşürmeyenlerin okuması gereken tarım programında bakın daha neler var:

… Tarım işlerinin üretim ve ücretlendirme koşullarına göre ekolojik ve sosyal korumaların oluşturulması.

… Tarım fiyatlarını, üretim maliyetlerine dayalı bir çarpan katsayısı ile belirlenen maksimum fiyatlar ile düzenlemek.

… Büyük perakendecilerin marjlarını sınırlamak, herkesin kendi kendini beslemesine izin verirken, çiftçiler için iyi gelirler sağlamak.

Jean-Luc Melenchon seçimlerden önce net konuşmuştu:

“Şimdi yeni bir gün yeniden mümkün oluyor. İnsan ve doğa arasındaki uyum arzusunun hakim olacağı bir ülke. Liberal politikaların kötü muamelesine son veren ve aşırı sağın pençesini geri çeken kişi olabilirsiniz.”

SONUÇ: Umarım, Fransa seçimleri Türkiye'de muhalefet için örnek olur. Sadece Fransa değil! Kolombiya'da da “Tarihsel Pakt Koalisyonu”nun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bu arada… Brezilya'da da Lula iktidara gelmek için ekim ayını bekliyor.