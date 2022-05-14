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Org. Hilmi Özkök’ün yargılanmadığı dava

Özet…

Anayasa Mahkemesi'nin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülen “Balyoz Planı” davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu. Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti. Yargıtay, bu kişilerin “darbe suçu için anlaşma” maddesinden cezalandırılmasını istedi. Ayrıca yerel mahkeme tarafından “güvenilir bulunmayan” dijital delillerin yeniden incelenmesini istedi.

Dün… Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların “suç için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SORU ŞU: Kumpas olduğu ortaya çıkan “Balyoz Planı” davasının “seminerle” ilgili bölümüyle ilgili Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök neden yargılanmıyor? Sorunun yanıtını vermek için açalım …

Genelkurmay Başkanı onayladı

Tespit 1: Fetullahçı medyanın 2010 yılında “Balyoz Darbe Plan Semineri” diye manşetlerine taşıdığı davanın özü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2003 Yılı Tatbikatlar Programı Kitabı'nda yer alan ve her yıl planlı olarak yapılan 1. Ordu Komutanlığı Plan Semineri. Seminer, 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'da yapıldı.

Tespit 2: Seminere 26 general, 121 subay katıldı. Gözlemci olarak da 3 general ve 12 subay yer aldı. Yani 15 gözlemci var. Seminere katılanlardan kaçına dava açıldı: 48… Ancak… Davada 367 kişi sanık yapıldı.

Tespit 3: Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararının 23. sayfasından okuyalım: “… Genelkurmay Başkanlığı'nın 14 Nisan 2010 tarihli yazısında 1. Ordu Plan Seminerinin… Yapılan sunumlarının ve tespit edilen önemli unsurların neler olduğu, sonuç ve teklifler bölümüyle sonlandırıldığı 26 Mart 2003 tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı tarafından hukukçulara incelettikten ve ilgili birimlerin görüşü alındıktan sonra Genelkurmay Başkanı'na arz edildiği ve onaylandığı anlaşılmaktadır.”

O tarihte Genelkurmay Başkanı kim? Org. Hilmi Özkök… Yani Özkök'ün onayladığı bir seminerden bahsediyoruz! Ancak… Onaylayan en yüksek rütbeli ve TSK'nın başındaki isim 367 kişi içinde de ve son olarak yargılanan 7 kişi içinde de yok!

Özkök: Dedikodu ve imzasız mektuplar

Tarih 3 Kasım 2014…

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeniden görülen “Balyoz Davası'nda “tanık” sıfatıyla dinlenen Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök, “Bildiklerimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” dedi. Mahkeme Başkanı'nın “Balyoz, Çarşaf, Oraj ve Suga gibi planlardan bilginiz var mı” sorusu üzerine Özkök şu yanıtı verdi: “Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım ‘Balyoz', ‘Suga', ‘Oraj gibi planların hiçbirini duymadım. Balyoz'u basından duydum. Suç tarihinde Genelkurmay Başkanıydım. Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. Bazı dedikodular geldi ama bunlar kimse hakkında dava açılacak, soruşturma açılacak kadar ciddi değildi.”

Bir hafta sonra 10 Kasım 2014'te de Hilmi Özkök'ün tanık olarak dinlenilmesinde devam edildi. Mahkemenin, “Geçen duruşmada ‘duyumlar aldığınızı' söylemiştiniz. Bu duyumlar nerelerden geldiği konusunda tekrar bir açıklama yapabilir misiniz?” sorusuna Özkök şu yanıtı verdi: “Büyük kısmı sivillerden, bir iki askerden, çoğu da imzasız mektuplardı. Bunların hiçbirisinin ciddi olduğuna dair bir bilgi edinmedim. Bunları söyleyenlerin bir kısmı sivillerdi. Tanımadığım sivillerdi.”

SONUÇ: 5 Eylül 2022 tarihine ertelenen davaya Hilmi Özkök'ün mutlaka katılması gerekiyor. Neden mi? Çünkü… 2010'da Fetullah'ın başlattığı operasyona bir nokta konulması için!