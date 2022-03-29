Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Aslanı kediye boğdurdular

Hiç alışık değiliz hem de hiç (!) Çünkü her Galatasaraylı “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” diyerek övünürdü. Bizler ise Galatasaray’da ‘fikir özgürlüğü esastır' diye bilirdik, meğerse öyle değilmiş. İşleri sadece okurlarına kongre izlenimleri aktarmak, camianın nabzını tutmak olan gazetecilere ‘kakafoni' yapıyorsunuz diyerek kongreyi takip engeli çıkması bir fırtınanın çıkacağının göstergesi gibiydi.

HİÇ YAKIŞMADI

Galatasaray muhabirleri ve milyonlarca taraftar 22 saat boyunca hırstan gözü dönmüş bazı üyelerin hadlerini nasıl aştığını, birbirleriyle küfürleşmelerini, intikam duyguları ile adeta kan davasına dönen ibrasızlık hatta itibarsızlaştırmalara şahit oldu, televizyondan… Adnan Polat'a yapılan neydi? Daha düne kadar rahmetli Mustafa Cengiz'e yapılanlar bu sefer de Burak Elmas'a yapıldı. Her başkanı ibra ile tehdit edenler gazeteci miydi?

DEĞİŞMEYİN, ALIŞMAYIN (!)

Yıllarca Galatasaray muhabirliği yaptım, iyi bilirim… Eskiden bayram havasında geçen kongreler artık kin, nefret, şahsi husumetler, menfaatler hatta küfürleşmelere sahne oluyor. Eskiden ön koltuklarda akil insanlar oturur, onlar ihtiyaç gidermek için bile yerlerinden kalktığında yönetim masası dahi ayağa kalkardı. Oğuz İmregün, Ali Uras, Ali Tanrıyar, Kemal Onar saygınlıkları ile öne çıkardı ama ne yazık ki bu dünyadan göçtüler. Gelin görün ki artık ön koltuklarda oturanlar linç kültüründen nasibini alanlarla dolu. Seviye gitgide düşüyor. Bence ön koltuklar artık hep boş kalmalı.…

ELMAS İTİBARSIZLAŞTIRILDI

Benim için Burak Elmas, Galatasaray başkanlarından biridir. Ancak pazar günü Burak Elmas gibi bir ‘aslan' ibrasızlık nişanını aldı, itibarsızlaştırıldı. Bu kan davası bitmeyecek böyle giderse… Salonun atmosferi, konuşmacıların yaşına, kalibresine bakmadan pervasızca itibarsızlaştırmalarına, vücut dillerindeki anlamsızlığa diyecek söz bulamıyorum. Yakında kendilerine aslan bulamayacaklar boğmak için… İbrasızlık veren üyelere de son sözüm şu olacak: Seçimler en kısa zamanda olur, Elmas da iade-i itibar için mahkemeye gider.

MASAYA SON TEKME

Daha önce yazdığım bir yazıda Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerektiğini dile getirmiştim ama edemez. Burak Elmas, arkadaşımız Alper Mert ile yaptığı görüşmede kırgınlıklarının yanı sıra Nihat Özdemir'den de bahsetmiş. Hani şu meşhur masaya yumruk vurma olayı. Nihat Özdemir eğer gerçekten, “Ben buraya atandım” dediyse artık o koltukta 5 dakika bile oturmamalı.