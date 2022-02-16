Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Şimdi bankalar düşünsün

Türkiye’nin artık mazide kalan başarıları bizleri şımartmış olacak ki; marka değerimizin arttığı hissine kapılmıştık. Ne safmışız meğer, hepsi yalancı baharmış! Borçlu kulüplerimizin durumu da ne yazık ki böyle. Ortada ne marka değeri ne de kulüpleri ayakta tutacak bir gelir kaldı. Siyasetin kulüpleri ağına düşürmek için bundan iyi fırsatı mı vardı sanki! Eğer duyduklarım doğruysa, bu kulüpler Bankalar Birliği'ni bile batırır! Şöyle ki: Yayın ihalesinden iyi haberler gelmediğini duyuyorum. Daha önceki ihale 590 milyon dolardı.

Aldığım bilgiye göre yayıncı kuruluş 140 milyon dolar yani 1.9 milyar lira öneriyormuş. Alın size marka değeri! 46 firmanın içinde bu kadar komik bir teklifin çıkmasına mı yanalım, can çekişen ama seslerini çıkaramayan zavallı kulüp yöneticilerine mi üzülelim. Kusura bakmayın ama aldığınız yaraya kendiniz sebep oldunuz. Şimdi asıl Bankalar Birliği düşünsün! Bakalım borçları nasıl tahsil edecek?

TESADÜFE BAKIN Kİ…

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Nihat Özdemir ile arasında bağlantı olduğu da biliniyor. Bu kadar tesadüf mü olur? Haberi hatırlayalım: Gündoğdu'nun Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğu, Genelkurmay'da şube müdürlüğü yaptığı, buraya FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski Korgeneral Metin İyidil tarafından atandığı, İyidil'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kayınbiraderi olduğu bilinmiyor mu?

BU SÖZLERİ CİDDİYE ALIN

LİYAKAT olmayınca iş bilmeyenlerin at koşturduğu alan haline geldi, Türkiye'de spor yöneticiliği. İyi rant var. Siyaset ile spor iç içe artık. “Çekin elinizi” diyesi geliyor insanın ama herkes sus pus! Eskiden abilerin sözüne itibar edilir, saygıda kusur edilmezdi. Günümüzde ise liyakat sahibi olmayan ne kadar iş insanı var, spor yöneticisi oldu. İktidara yakın bir iş insanı olan kulüp başkanı çıkıp “Türk futbolundan FETÖ'yü temizleyin. Federasyonda, MHK'da, hatta kulüplerde; dahası teknik direktörler arasında bile FETÖ var” diyorsa, mutlaka dinlemeye değer bir şeyler söylüyordur!

NİHAT ABİ’NİN TFF’Sİ

ÜÇ büyük kulübümüzün istemediği hakemlerin özellikle atanmasını sağladı ama Rizespor Başkan Tahir Kıran'ın “Cüneyt Çakır'ı istemeyiz” çağrısına uyuldu. NİHAT Abi'nin TFF'si çok başarılı! Farz edelim ki Ali Koç ya da Burak Elmas X hakemi istemese, özellikle atanır mı atanmaz mı? En çok merak ettiğim de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı PFDK'ya nasıl sevk edecekler? Çünkü kendileri zararlı çıkabilir. Ben değil, Murat Sancak söylüyor!