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Ankapark: Eğlenceden mali kabusa

801 milyon dolar. Bugünkü kurla 14 milyar TL'yi geçiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB); Melih Gökçek dönemi projesi olan ve devasa bir metal hurdalığa dönüşen Ankapark için harcandığını duyurduğu tutar bu.

Değerli okurlar, yaşanan ekonomik kriz; kavrayıp yorumlaması zaten zor olan rakamlarla ilgili değerlendirme yapmayı zorlaştırdı.

O nedenle 14 milyar TL ne anlama geliyor derseniz, fikir vermesi için not düşelim: 14 milyar TL ile 2.5 milyon kişiye asgari ücret ödenebilir.

14 milyar TL öte yandan, Hazine'nin yakın zamanlarda tahvil ihalesi yaparak borçlandığı tutarlara çok yakındır. Bu ise eğlence olsun diye tasarlanan projenin nasıl mali bir kabusa dönüştüğünün ayrı bir fotoğrafıdır.

100 MİLYON DOLAR DETAY MI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kamuoyuna kapsamlı bir sunumla anlattığı Ankapark dosyasında hukuki yollara başvurduklarını açıkladı. Soru üzerine de 801 milyon dolar harcama tutarına da itiraz gelmediğini belirtti.

Gökçek dün bir tv programına katıldı. “801 milyon doların külliyen yalan olduğunu, Ankapark'ın 400-500 milyon dolara malolduğunu” söyledi.

400-500… İki rakam arasında önemsiz bir detaymışcasına atlanan tutar; 100 milyon dolar…

Yaklaşık 1.8 milyar TL'den bahsediyoruz. Petkim'in ilk çeyrek kârı bu kadardı mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maarif Vakfı'na aktardığı ödenek, geçen yıl kendisinin örtülü ödenekten 8 ayda kullandığı tutar hep 1.8 milyar TL'ydi.

29 YIL BOYUNCA 26.4 MİLYON TL KİRA

Ankapark'ın sonuçlanan son ihalesi 2019'daki yerel seçimden altı ay önce, Eylül 2018'de yapıldı.

Anadolu Ajansı'nın bu ihaleye ilişkin video haberi internette erişime açık. Dönemin ihale komisyonu yetkilileri sonucu açıklayıp basına bilgi veriyor. Muhammen bedeli 765.6 milyon TL olarak belirlenen Temapark ihalesini, GBM Yapı Taahhüt A.Ş ile Çelik Grup Ltd. ortaklığının kazandığı ilan ediliyor.

Ortaklık; bu ihaleyi yılda 26 milyon 400 bin TL kira artı ÜFE+TÜFE'deki artış ödemeyi taahhüt ederek kazanıyor.

Yanısıra giriş ücreti üzerinden de yüzde 3 gelir ödemesi olduğu açıklanıyor.

Komisyon yetkilileri, ihaleyi kazanan şirketin bu tutarı ABB'ne 29 yıl boyunca ödeyeceğini söylüyor.

Ankapark'ta 1000 kişinin istihdam edileceğini, bunun da Ankara'ya büyük bir katkı olduğunu da ilave ediyor.

Ankapark'ta 29 yıllık süre dikkat çekmeyecek gibi değil. Senelerdir yazdığımız Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) sözleşmelerinden bile uzun. Onların en uzun sürelisi olan şehir hastanelerinde bile sözleşme süresi 25 yıl. Neyse ki dolar üzerinden garanti verilmemiş…

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ABB yetkililerine, Ankapark İşletme şirketinin, 29 yıl için taahhüt ettiği yıllık 26.4 milyon TL gelirini ödeyip ödemediğini sordum. Ödenmemiş… Ne bu, ne de giriş ücreti üzerinden taahhüt edilen yüzde 3.

ABB; bir yıllık taahhüdü teminat mektubunu nakde çevirerek tahsil etmiş. Hukukçular, üç yıllık alacak olduğunu, yasal faiz ve enflasyon oranındaki artışlar hariç, yaklaşık 80 milyon TL'lik kamu alacağının da iflas masasına bildirildiğini söyledi.

Sadece 7 ay işletilen ve kamuya akıl almaz bir fatura çıkaran Ankapark alanının, Atatürk'ün Hazine'ye şartlı bağışına uygun ve yaraşır bir biçimde halka açılması, içe en sinen çözüm olacaktır.