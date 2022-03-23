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İyidere Lojistik Limanı ve Millet Bahçesi

Rize İyidere Lojistik Limanı, dış ticareti geliştirmek için planlanmış bir yatırım.

İhalesi 2020 yılı Temmuz ayında yapıldı.

Kamu İhale Kanunu'nun 21/b (pazarlık usulü) maddesiyle firmalar davet edildi. Cengiz İnşaat-Yapı ve Yapı ortaklığı, 1 milyar 370 milyon 106 bin 30 lira 20 kuruş teklifle kazandı.

Kamuoyuna duyurulmayan bu ihaleyi yapılışından kısa bir süre sonra bu köşede paylaştım. (24 Temmuz 2020)

Bir ay sonra Ağustos 2020'de sözleşme imzalandı.

Denize dolgu yöntemiyle inşa edilecek lojistik liman için gerekli “hammadde”nin, yani milyonlarca ton taşın, İkizdere Vadisi'nde açılacak taşocağından sağlanacağı günışığına çıktı.

Vadiye giren iş makineleri, devletin jandarmasının müdahalelerine rağmen taşocağı, İkizdereli kadınların güçlü direnciyle karşılaştı. Bu gelişmenin detaylarını da 5 Mayıs 2021 tarihli “İkizdere'nin taşıyla İyidere'yi liman” başlıklı yazımla anlattım.

Cengiz İnşaat o günlerde açıklama yaptı. Taşocağı yerini devletin gösterdiğini, iş bitince rehabilite edileceğini, “bitki ve ağaçlandırma yapılarak mevcut doğal yaşamın geri kazanılmasının sağlanacağını” duyurdu.

İHALESİZ EK İŞ

Bu bilgileri hatırlattım. Çünkü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçenlerde gündeme önemli bir gelişme taşıdı. Başarır, Rize Belediyesi'nin talebiyle, Rize Millet Bahçesi ile ilgili bir “iş”in, İyidere Lojistik Liman projesiyle, usulsüz bir biçimde ilişkilendirildiğini söyledi.

Paylaştığı resmi belgelere göre “Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi” işi, ihalesiz ve usulsüz bir şekilde Cengiz-Yapı ve Yapı ortaklığına verilmişti. İyidere Lojistik Limanı'na 20 kilometre uzaklıktaki Millet Bahçesi'ni ilgilendiren bu proje için Rize Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne 17 Haziran 2021'de talep yazısı yazmıştı.

Başarır'ın anlatımına göre, Genel Müdürlük de bu talep doğrultusunda karar alarak, istenen işin “Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı” işi bünyesinde ek iş olarak yaptırılacak şekilde “gerekli proje, keşif, şartname ve gerekçe raporunun” hazırlanarak kendilerine gönderilmesini istemişti.

25 Haziran 2021 tarihli bu talebin altında Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün imzası yer alıyor.

ALAKAYI AÇIKLASINLAR

Bu yazının ardından bahsedilen iş onaylandı. 2020 Temmuz'unda (yukarıda anlattım) 21/b usulüyle 1 milyar 370 milyon TL'ye ihale edilen sözleşmede artış yapıldı: Yüzde 7.16 oranında.

İyidere Lojistik Limanı sözleşme bedeli, 1 milyar 468 milyon 252 bin 273 TL 95 kuruşa yükseltildi. Başarır'ın vurguladığı bir önemli ayrıntı, 98.1 milyon TL'lik artışın, 2020 yılı birim fiyatlarını esas aldığı. Bu tutarın 2022 birim fiyatlarıyla 250 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Yani devletin bir lojistik liman için imza attığı sözleşmeye, müteahhite ek kazanç sağlayacak şekilde alakasız bir projenin, Millet Bahçesi'nin bir işi ekleniyor. Cengiz İnşaat-Yapı ve Yapı ortaklığına ihale açmadan 98 milyon 146 bin TL'lik aktarılmasının önü açılıyor. Bu onay üç tarafı da ilgilendiriyor: Devleti, şirketi, milleti.

■ Cengiz ile Yapı ve Yapı ortaklığı, Rize Millet Bahçesi “kıyısına uygulanacak kesit” ile İyidere Lojistik Limanı arasındaki bağlantının ne olduğunu bakalım kamuoyuna duyuracak mı?

■ Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partili Cumhurbaşkanlığına geçerken, “yatıp yuvarlanacaksınız” sözüyle övdüğü Millet Bahçesi ihalelerini TOKİ'nin açtığını biliyoruz.

Bu durumda TOKİ'nin yetki alanına giren Millet Bahçeleri'nde, Ulaştırma Bakanlığı'nın nasıl bir söz hakkı olduğunu bilmek de milletin hakkı. Hele ki ucuz ekmek, ucuz et kuyruğunda beklerken borç hanesine 98 milyon TL daha eklenmişse…