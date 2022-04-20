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Yoksulluk iktidarı utandırmıyor

Bir ilçe hayal edelim. Nüfusu 15 bin 450 olsun. Varsayım bu ya, ilçede yaşayan bütün bireyler işgücüne katılma çağında ve asgari ücretli olsun. Lokantada, fabrikada, temizlik hizmetlerinde, banka vs gibi mal ve hizmet üreten yerlerde sabahtan akşama kadar çalışıyor olsunlar.

Bu kurgusal ilçede yaşayan 15 bin 450 kişiye 1 yıl boyunca ödenecek asgari ücreti hesaplamak zor olmasa gerek.

Asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu biliyorsanız, bir işçinin yılda 51 bin 36 TL hak edeceğini hesaplayabilirsiniz. Bütün nüfusa bir yılda ödenecek toplam tutarı merak ettiğimizde de ulaşacağımız sonuç 788.5 milyon TL olur.

Bu tutar, bütçede nereye nasıl harcandığının hesabı verilmeyen örtülü ödenek hesabından sadece bir ayda yapılan harcamayla aynı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı bütçe rakamları açıklandığında, 10 yıldır düzenli olarak takip ettiğimiz örtülü ödenek harcamasının oldukça yüksek olduğunu gördük: 788.5 milyon TL.

Bu vesileyle netleştirelim: Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP'nin yönettiği devletin, mart ayı örtülü ödenek harcaması, 15 bin 450 kişinin bir yıllık asgari ücretine denktir.

Geçen yıl aynı dönemde ise yani ocak-martı kapsayan üç ayın örtülü ödenek harcaması 728.7 milyon TL'ydi. Mart 2022'deki bir aylık harcamanın 60 milyon TL altında.

Bu harcamalar mutlaka üstün milli menfaatler için yapılmıştır kuşkusuz. Ama 788.5 milyon TL'nin enflasyona rağmen bütün zamanların rekoru olduğunu kayıt düşelim.

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Gelin bir de resmi verilere göre 6 milyon hanenin yardıma muhtaç olduğu Türkiye'de, AKP iktidarının yaptığı temsil harcamalarına bakalım.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinin cevabı dünkü Evrensel gazetesinin manşetindeydi. Bakanlıktan gelen cevapta 2021 yılında düzenli ve süreli yardımlardan toplam 5.9 milyon hanenin yararlandığı yazılıydı.

TÜİK verileri dikkate alındığında (ortalama hane halkı büyüklüğü 3.3 kişi) ülkemizde yaklaşık 20 milyon kişi yardıma muhtaç olarak yaşamını sürdürüyor.

13 BİN 500 ASGARİ ÜCRET

Fakat ne enflasyondaki tırmanma ne de yoksulluğun derinleşmesi iktidara harcamalarını azaltma yönünde bir uyarı oluyor. Mart ayı bütçe verilerine göre, AKP iktidarı geçtiğimiz ay temsil ve tanıtım için, bütçeden yaklaşık 41 milyon TL harcadı. Bu tutarın 23.4 milyon TL'si temsil, tanıtma ve ağırlama, 17.5 milyon TL'si de toplantı ve organizasyonlara gitti.

AKP'nin bu yılın üç ayında yaptığı temsil harcaması 57.5 milyon TL'ye ulaştı. Bu da 13 bin 520 kişinin bir aylık asgari ücretine karşılık geliyor.

Mart 2022'de temsil ve tanıtım için 41 milyon TL harcayan AKP; geçen yılın mart ayında 9.5 milyon TL harcamıştı. Temsil ve tanıtım harcamaları 4 katın üzerinde artmış demektir bu.

20 yıl önce 3Y'yi, yani yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bitirme vaadiyle iktidara gelen AKP'nin, mart ayı bütçe harcama karnesi böyle. O da birkaç satırı.