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Ok yaydan çıktı…

Sevgili okurlarım, bu parti iktidara geldiğinde, hatta gelmeden önce de son derece iddialı söylemleri vardı.

Nelerle mücadele edeceklerini vurgulayan, Türk Milletini kandırmaya yönelik söylemler!

Mücadele edecekleri ilk üç hedef şunlardı:

-Yolsuzluk.

-Yoksulluk.

-Yasaklar.

Biz bunlara “3 Y” diyoruz.

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Her birinde ayrı ayrı çuvalladılar…

Artık hiçbir konuda söyleyecek sözleri kalmadı.

Dün açıklanan enflasyon rakamları zaten bunun somut göstergesi.

Üstelik bu rakamları açıklayan kuruluş devletin resmi kurumu olan TÜİK.

Sözüm ona hesapları orası yapıyor…

Ve özellikle enflasyon rakamlarıyla açıkça oynanıyor.

Aslına bakarsanız TÜİK devletin değil, iktidarın kurumu. O yüzden başkanları ve üst düzey yönetimi sürekli değiştiriliyor.

Dün getirdikleri kendi adamlarını beğenmiyorlar, hemen görevden alıp yerlerine yenilerini getiriyorlar.

İş çocuk oyuncağına döndü.

★★★

Aslında sadece enflasyonda değil, her konuda çuvalladılar…

Şimdi milleti kandırmak için çeşitli atraksiyonları kullanıyorlar…

“Milletimize güveniyoruz!”

“Sadece biz değil bütün dünya ülkelerinin ekonomisi zor durumda!”

“Ah bee, şu Ukrayna savaşı çıkmasıydı her şey ne güzel olacaktı!”

“Hiç merak etmeyin, enflasyonu çok yakında yeneceğiz.”

“Yılbaşında düşmesini bekliyoruz!

Bunları yiyen var mı, inanan var mı, ya da hepimizle alay mı ediyorlar, doğrusunu isterseniz (cahilliğime verin) ben bilemiyorum.

Ama herhalde yok ki, adına AKP-MHP denilen ortaklık artık konuşamıyor, suspus olmuş oturuyor.

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Millet eziliyor…

Millet gerçek anlamda kan ağlıyor.

Sadece fiyat artışları olsa yine iyi… Hadisenin neresinden bakarsanız bakın çuvalladılar.

Şimdi güvendikleri bir tek unsur kaldı.

Küçük ortak MHP!..

Ve onun başkanı Devlet Bahçeli.

Kraldan fazla kralcı bir lider ve onun partisi!

Bu beyefendi Türkiye'de her açıdan neler olduğunu acaba bilmiyor mu?

Kendisine ve partisine oy veren yurtsever ülkücü kesimlerin de bu kargaşada nasıl ezildiğini acaba görmüyor mu?

Yoksa kendi seçmen kitlesinin bu gidişe razı olduğunu, durumdan memnun olduğunu mu düşünüyor?

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“Vay efendim biz köprü yaptık, şu kadar otoyol yaptık!..

İyi de köprü yapmak, otoyol yapmak ve bu yolla yandaş müteahhitlere yeni vurgun kapıları açmak insanların karnını doyurmuyor ki…

Üstelik memlekette bunca acı olaylar yaşanırken karşımıza yeni gerçekler çıkıyor…

Partili cumhurbaşkanı Recep Tayyip dahil hiçbiri millete yol gösteremiyor, tutarlı bir şey söyleyip ikna edemiyor.

O'nu ekranlarda her gün defalarca, isteseniz de istemeseniz de izlemek zorunda kalıyorsunuz.

Diğerlerini de…

Suratları asık…

Heyecanlarını yitirmiş durumdalar.

Kendi söylediklerine artık kendileri de inanmıyorlar.

Nerede kaldı ki Türk Milleti inanacak!

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Burada bu sayın büyüklerimize defalarca istirhamda bulundum…

“Saray'da beslediğiniz yüzlerce danışmanınız, adamınız var. Onları arada sırada halkın arasına sokun, toplumun tepkisini dürüstçe alıp size iletsinler.”

Bunu lütfen, yüreğiniz yetiyorsa yapın…

Önünüze gelen sonuçlar belki de şöyle sevindirici olacaktır!

“Halk durumundan memnun sayın cumhurbaşkanım. Böyle olmayanlar bozguncu takımındandır!.. Ezanı susturalım, bayrağımızı indirelim diyenlerdir.”

Nitekim Maliye Bakanı dün konuştu…

“Piyasaların durumu elhamdülillah iyidir!”

Ok yaydan çıktı bir kere, haydi bakalım rastgele!