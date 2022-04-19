Ercan Taner İletişim Bilgileri

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2 dakikada maç bitti

Bıkkınlık ve umursamazlık bir futbol takımına yansırsa bu, bir tehlikedir. ‘Ben kafamda sezonu bitirdim' anlayışıyla oynamak en başta tribünlere gelen taraftara büyük ayıp demektir. ‘Malatya nasıl olsa küme düşmüş, biraz kıpırdarsak rahat yeneriz' düşüncesi var gibiydi. Babel ile ilk önemli pozisyonu ancak 38. dakikada bulabildi ev sahibi. Tetteh ilk yarının son anlarında golü atsa maç farklı yerlere giderdi.

Galatasaray'da tüm oyuncular pas tercihlerinde ağır kalıyor. Orta saha ne yaptı anlayamadım. Sıfır üretim! İlk yarıda geri dönüşlerdeki ağırlık resmen hissedildi ev sahibinde. İkinci yarı Galatasaray uykudan uyandı. VAR onayı ile Babel golü attı. Omar'ın hazırladığı pozisyonda Halil takımını 2-0 öne geçirdi. 2 dakikada havlu attı Malatyaspor. Pulgar, orta alana ağırlığını koyamıyor ve oyunun yönünü değiştirmek konusunda da yeterli değil. Olsa da olur, olmasa da görüntüsünde.

Gözüken şu: Forvet, orta saha ve savunma kanat bölgelerine çok iyi transferler gerekiyor. Ama kulüplerin ekonomik durumu da ortada, nasıl olacak? Düşündürücü. ‘Kadromuz iyi, birkaç takviye yeter' düşüncesiyle yeni sezonu da kaybeder Galatasaray. Sezon bitiyor artık. Torrent, hazır olan gençleri oynatsa hiç de fena olmaz.