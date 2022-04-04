Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Beşiktaş’ı beğendim

YENİ teknik direktör, yeni sistem. Yeni düşünceye adapte olmaya çalışan bir takım. Futbolcular, değişimler sonrası çıktıkları ilk maçta hırslı olurlar. Beşiktaş, ilk 25 dakika iyi oynadı, baskıya izin vermedi. Batshuayi, net pozisyonda, Puchacz'ın müdahalesiyle dengeyi bulamadı. Bu pozisyon, olağan şüpheli geldi bana. Hakem VAR ile konuştu, ama bir şey çıkmadı.

TRABZONSPOR'UN kanatlarını, ilk yarı iyi kullanmadığını gördük. Siopis, iyi çalıştı. Bakasetas ve Abdülkadir, fazla etkili değillerdi. Erken şampiyon olmak güzeldir. Bu düşüncenin strese dönüşmesi sıkıntı yaratabilir.

BEŞİKTAŞ'IN farklı formatı, Trabzonspor'u zaman zaman etkisiz hale getirdi. Beşiktaş, ikinci yarıya da kötü başlamadı. Ama Ersin'in zamanlama hatası Trabzonspor'u öne geçirdi. Cornelius affetmedi. Gol, Beşiktaş'ın moralini bozmadı. Trabzonspor, kendi yarı sahasında kalınca baskı yedi. Ghezzal penaltıyı aldı. Batshuayi zor olanı başardı. Penaltı kaçtı, gitti. Kaçan penaltı acaba Beşiktaş'ı krize sokar mı diye düşündüm. Rosier, Real Madrid'li Marcelo gibi süratlendi ve nefis gol attı. Oyun Beşiktaş'a dönmüştü derken, Larin çok gereksiz kırmızı kart gördü.

10 günlük antrenmanla tempo kazanan ve saha içinde savaşan, mücadele eden Beşiktaş'ı beğendim. Sezon biterken, bu istekli oyun çok önemli.