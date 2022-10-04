Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Bu ligi kimse izlemez!

Bu konu artık Türk futbolunun yarası olmaya başladı. Derbiler bu işin en büyük şovudur. Hücum organizasyonu, orta alanda tempo, nefis şutlar, maçın içinde her şeye düdük çalmayan hakemleri ben çok özledim. Futbolcular yere yatmayacak. Bol bol ayaklarına kramp girmeyecek. Oyun sık sık durmayacak. Esasında Derwall'li, Piontek'li yılları anıyorum. Bizim futbolumuzu ayağa kaldıran bu büyük isimlerdi. Dünya markalarının anahtar teslim daha çok takımımıza gelmesini arzu ediyorum. Buna milli takım da dahil. Ne dedi geçen hafta milli takım hocası Stefan Kuntz: Bizim takımın durumu bu!

Bunu kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Biz genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. İnsanlarımız futbolu, sporu çok seviyor. Ama izleyemiyorlar o güzel futbolu… Kavga gürültüden artık gına geldi. Bir an önce silkinip kendimize gelmemiz lazım.

TÜNELDEKI IŞIK TREN OLMASIN?

Futbol bir şovdur bunu unutmasınlar; bir eğlencedir… Nasıl sinemaya tiyatroya gitmek bir ihtiyaçsa sanatı izlemek bir gereklilikse, işte futbol budur! Derhal buna dönmeliyiz. Böyle giderse reytingler iyice dibe vuracak. Bir bakacaksınız insanlar maç seyretmiyor. Akvaryumun içindeki Japon balıklarına bizi döndürmeye kimsenin hakkı yok. Biz bu işi başardık ve tekrar başarırız. Önemli olan sistemi kurmamız ve bunu istememiz. Premier Lig'i, La Liga'yı, Bundesliga'yı izliyorum, arada artık 30 yıl fark var. Yaşadığımız, gerçeğimiz oldu. Lütfen bunu herkes görsün; futbolcular, yöneticiler, hakemler… Tünelin ucunda ışık var diyorlar ısrarla. Bence böyle giderse o üstümüze gelen trenin ışığı olacak.

AVRUPA’NIN DİLİNE DÜŞTÜK

Liga Blatt (Almanya): 0-0! Beşiktaş ve Fenerbahçe, sıkıcı bir derbi yaptı.

So Foot (Fransa): Beşiktaş ve Fenerbahçe, taraftarı uyuttu.

Desporto (Portekiz): Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, Beşiktaş'la sahasında berabere kaldı.

Abola (Portekiz): Jesus'un ilk derbisi, 1995'ten bu yana devam eden bir seriyi sonlandırdı.