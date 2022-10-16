Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Büyük düşüş

EKONOMİK gücü son derece sınırlı olan ve transfer yapamayan Kayserispor, evinde maça çok iyi başladı. Teknik direktörler böyle zamanlarda ön plana çıkmalı. Çağdaş Atan zorluklar içinde taş gibi takım kurmuş. Icardi ne yapacak acaba diye beklerken yılların deneyimi Mario Gavranovic, Sacha Boey'in ikramını geri çevirmedi.

Gol yediği zaman tepki verir zirve hesapları yapan takımlar. Baktım Galatasaray'da tık yok! Sonra Onur topu önünde buldu. Bir baktı ceza yayında çok rahat. Nefis vurdu.

Bu maçın dönmesi için iki koşul gerekiyordu. Birincisi, Kayserispor hiç hücum düşünmeyip kapanacak, ikincisi; oyuna giren Barış Alper, Rashica ve Oliveira fark yaratacak. Hiçbiri olmadı.

Hani sis çöker, karanlık hava içinizi daraltır ya, öyleydi sahadaki Galatasaray. Bütün isimler tel tel döküldü. Maçın başında şut atarken ortaya çıkan Icardi, sonra tamamen kayboldu. Icardi ile sanki 1 kişi eksik oynadı Galatasaray.

Okan Buruk, Mata'yı oyundan alıp Gomis ve Icardi ile ya tutarsa taktiğini de denedi. Barış Alper, bitime dakikalar kala umut ışığını yaktı.

Gol yollarında sezon başından beri zorlanan Galatasaray, bu maçta savunmasıyla da büyük çöküş yaşadı.