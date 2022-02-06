Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Büyük kayıp

HÜCUMDA oyun kurabilme, eninde sonunda size net pozisyonlar getirir. Hücumu sonuçlandırırken, kalite ön planda olmalı. Tehlikeli bölgelere önemli paslar veya rakibin geri pas hatalarını değerlendirmek, oyun içinde üstünlük ve baskı kurmanızı sağlar.

FENERBAHÇE sahada iyi niyetliydi ama tribünleri ayağa kaldıracak atakları ilk devre fazla göremedik. Pelkas, dar açıda kaleyi düşünmeyip kilit pasa yönelse öne geçerdi Fenerbahçe. Başakşehir kontrollü oynamayı denedi. Aleksic'in plasesi gol olsa, senaryo başka olurdu.

İKİNCİ yarının hemen başında Berisha'nın serbest vuruşunda top direkten dönmese, Fenerbahçe rakibini sarsabilirdi.

MAÇTAKİ orta alan mücadelesinde Ozan Tufan'ın ne fark yaratacağını merakla beklemeye başladım. İrfan Can'ı unutmadım. Sakatlanana kadar gösterdiği performans kötüydü. Ve Başakşehir'in golü… Fenerbahçe savunması yerleşik halde, Berkay'ın vuruşuna engel olamadı. İyi oynarken gol yemek moral bozar.

OYUN tam Başakşehir'in istediği gibi gitmeye başladı. Kapalı savunmaları aşmak zordur. İsmail Kartal da şu an çare bulmuş değil. Ne Ozan ne Valencia ne de Serdar Dursun fark yaratamadı.