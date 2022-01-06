Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Ersin kupayı getirdi

Süper Kupa finali… Adına bakınca, ne beklersiniz? Heyecan ve pozisyon dolu bir maç… Top, bir o kalede bir bu kalede… Direklerden dönen toplar… Nefis hücum taktikleri… İlk otuz dakika, tam bir uyku saatiydi. Yazık, böyle olmamalı finaller…

Beşiktaş, tek toplarla çabuk hücum planlamış. Bunu iki kez başardı. Biri Kenan'ın pozisyonu, diğeri Atiba'nın gol attığı an… Onun dışında, hücumda ağır kaldı takım. Kaçırması, atmasından daha zor pozisyonu Larin değerlendirse, Beşiktaş kupayı ikinci yarının başında yakalayacaktı. Antalyaspor, beraberlik için riskleri almak zorundaydı. Savunmada, o zaman boşluklar oluşur.

Tam Batsuayi'nin istediği alanlar ortaya çıkarken, o yine bekleneni veremedi. Beşiktaş, ne zaman geriye yaslansa, sıkışıyor ve krize giriyor. Çabuk atak planı olmaması, gol yedirir o zaman… Güray vurdu, Atiba kendi kalesine attı. Nuri Şahin'in Antalyaspor'u, maça hakim olmaya başladı! Pjanic'in sakatlanması, orta sahayı tamamen bitirdi. Kenan ve Larin yetersiz kaldılar.

Son 20 dakikaya girmeden bir takımının geri çekilmesi, fizik anlamında sorunlar olduğunu gösterir. Oyun kalitesi ve tempo, uzatmalarda iyice yerlerde süründü. Penaltılarda, kaleciler ve sakinlik ön plana çıkar. Ersin kurtardı. Vida attı Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.