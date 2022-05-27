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Finalde alkışlar Sivas’a

Finallerde unutulmaz anlar hep hatırlanır. Geçmiş maçlar ile ilgili sohbet edilirken gollerin ayrı bir yeri vardır. İşte Ramazan öyle bir gol attı. Vuruşu nefisti. Sivasspor rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettirmek üzereyken yenik duruma düştü. Yedikleri gol öncesi defansif hata ön plandaydı.

Thiam'ın şutu direkten dönmese, Kayserispor kupaya iyice yaklaşacaktı. Kayserispor'da Onur farkını yine hissettirdi.

İlk yarıda Sivas'ta Gradel istediklerini yapamadı ama ikinci yarıda kendine geldi. Yatabare istediği topları alamadığı için çoğu zaman verimli olamadı. Sivasspor tam 55 dakika Kayserispor kalesine isabetli şut atamadı.

Hücuma çıkarken ağır kalan Sivasspor, forvet bölgesinde etkisiz kaldı. Final maçlarında sürpriz isimler bir anda öne çıkabilir. Stoper Appindangoye attığı golle takımına hayat verdi. Yatabare kötü oynarken, iyi asist yaptı. Ve Lung… Çok önemli iki kurtarışla takımını maçta tuttu.

Uzatma anlarında takımlar fazla riske girmeyi sevmez. Çoğu oyuncu penaltıları düşünür. Gradel öyle yapmadı. İnanılmaz usta vuruşla taraftarlarını ayağa kaldırdı. Sivasspor geri dönerken, kupaya sıkı sıkı sarılmıştı. Ama İlhan Parlak attığı golle yılların deneyimini gösterdi.Hazırlanışı çok güzel olan ve 3 pasta atılan golde son sözü Konate söyledi. Kupayı kazanan alkışlanır.

Rıza Çalımbay'a tebrikler.