Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Gelenek geri döndü

Barcelona maçının taktiğini yine uygulamak istemiş Torrent. 26 dakika savunma ağırlıklı oynayan Galatasaray karşısında Fenerbahçe, pres yaptı, kanatlardan hücum arayışına yöneldi. Mert Hakan'ın usta pasına hareketlenen Samuel'in asistine Zajc nefis vurdu. Maçtaki durgunluğun atlatılması için gol gerekiyordu sanki. O golü de ev sahibi attı.

Şunu belirtmeden edemeyeceğim, Avrupa maçlarının konsantrasyonu başkadır, derbilerin ise bambaşkadır. Devre biterken Kerem ile tek net pozisyonu ancak bulabildi Galatasaray. Derbiyi ülkemizde milyonlar izliyor. İyi futbol görmek istemeleri en doğal hakları. Maalesef stres ve sinir harbi maçın büyük bölümünde hissedildi. Orta alanda Fenerbahçe daha organize

gözükürken, Galatasaray üretimden uzak kaldı. 60. dakikadan sonra Fenerbahçe biraz geriye yaslandı. Sanki çabuk atak düşüncesindeydi.

Galatasaray riskleri aldı. Bu anlarda konsantrasyon çok önemlidir. Taylan ve Babel faul beklerken Serdar Dursun atağı devam ettirdi. İrfan Can ceza sahasına kesti, Mert Hakan aşırttı, Serdar Dursun golü attı. Bütün savunma mışıl mışıl uyuyordu bu gol olurken. İsmail Kartal takımını yine iyi hazırlamıştı.

Torrent hafta içinde mutlaka kazanacağız açıklaması yapmıştı ama ikinci golden sonra teslimiyeti izledik. Bence Torrent defteri dün gece kapandı.