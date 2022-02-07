Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Golcü şart

ÖNCE Batshuayi vurdu, Boffin çıkardı. Sonra Montero'nun kafası direkte kaldı. Başlangıç ve istek iyiydi Beşiktaş'ta. 10. dakikadan sonra rüzgâr dindi. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan çabuk toplar problem sinyali vermeye başladı ev sahibinde.

SİSTEMDE üçlü oynamak düşüncesi olabilir. Bu sistemde esas mesele, takım savunması ve orta alan verimidir. Sadece pres yetmez. Üretim olmazsa, zor pozisyon bulursunuz.

POTANSİYEL penaltı beklentisi, Vida'nın kafayı vurduğu andı. VAR, pozisyonu elle oynama olarak değerlendirmedi. Bana, ilk bakışta penaltı gibi geldi.

SAVUNMANIN dörtlüye dönmesi ve orta saha çizgisine iyice yakın oynaması, Antalyaspor yarı sahasında hesaplanan baskıyı getirmedi. Kabul, Can arı gibi çalışkan. Ama bal yapamıyor. Teixeria ve Batshuayi ise uzun süre çok silik kaldılar. Emirhan, çok top kaybetti. Ghezzal ve Larin devre arasında girse, oyun daha değişik olabilirdi.

MAÇIN akılda kalan en önemli anı 80. dakikada geldi. Karambol, golü getirmedi Beşiktaş'a. Baskı, Antalyaspor'u bunalttı. Artık bir şans golü gerekiyordu. Pjanic'in vuruşu direkten döndü son anlarda. Sonra kırmızı kart gördü. Onu hiç bu kadar sinirli görmemiştim.