Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kolay galibiyet

Konyaspor maçında yaşanan durgunluğu bu maçta göreceğimi sanmıyordum. Maç kapalı gişeydi. Fenerbahçe maça tempolu başlayamadı. Jesus'un rakibin birinci bölgesinde yaptırdığı pres, maç başında etkili değildi. Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u, rakibi bozup, oynatmama stratejisine iyi çalıştığını gösterdi. Joao Pedro, Arao'nun pasında topa klas vurdu. Gol, tam zamanında gelmişti Fenerbahçe adına… Çünkü, tribünlerde sessizlik başlamak üzereydi. Kayserispor ilk devre hiç şut atamadı. Bu iyi bir not değil kuşkusuz… King, kuvvetli ve formda olduğunda hızlı tren gibi gidiyor. Topu çok iyi yere vurdu. Bu oyunun temel ilkeleri içinde yer alan geriden oyun kurma, üçüncü bölgede baskı, atak başlatan ayağa paslar gibi unsurlarda mükemmel olmasa bile gereğini yapan bir Fenerbahçe izledik. İrfan Can'ın kilit pas atma konusunda biraz daha uğraşması lazım. Bu yeteneği var ve kullanmalı… Fenerbahçe, bu maçta çok iyi oynamadı ama rahat kazandı.