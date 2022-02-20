Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Önemli olan kazanmak

Pozisyon bulup, hemen öne geçmek istedi Beşiktaş. Güven çok hareketli başladı. Bu görüntü, Necip, Alex ve Kenan'a gol şansı getirdi.

Umut'un topla buluştuğu anda ceza sahası içini düşünmesi ve sağ kanattan Ghezzal'ın orta arayışları devam ederken, bir eksiklik ortaya çıktı. Santrafor yoktu. Güven, her işi bir anda yapamayacağından, golcü eksikliği hissetti Beşiktaş.

Kerem’in arkasındaki bölge çok boş kalıyor. O yönden oynamak düşüncesinde olan takımlar problem çıkartırlar. Gol pozisyonları fazla oluşamazsa, duran toplar çözümün bir parçasıdır. Ghezzal'in kornerinde Vida, iyi zamanlamasıyla golünü attı. Arka arkaya önce Kenan sonra Alex'in toplarının direkten dönmesi, ev sahibi adına büyük şanssızlık oldu.

Son 10 dakikaya girilirken Altay, oyunu daha çok Beşiktaş yarı sahasında oynamaya çalıştı. 1-0 önde oynamak son bölümlere yaklaşırken, skoru koruma anlamında psikolojik çekingelere yol açar. Bu durumun sonunda Altay beraberlik için geldi. Meşhur Kiev karambolü bile tekrar yaşandı.

3 puan almak önemli.