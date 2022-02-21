Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özlenen galibiyet

İsmail Kartal, geçen haftaya göre yedi değişiklikle başladı maça… Ben daha çok, Arda ve Çağatay'ı mercek altına aldım. Arda, zaten mükemmel bir yetenek… Böyle şans bulursa, kolay vazgeçilmeyen bir oyuncu olacak. Çağatay, daha çok şans bulmalı. Böyle oyuncular, Fenerbahçe'nin geleceği için çok önemli.

Maçın ilk yarısında gayretli, ama gole fazla yakın olamadı ev sahibi… Hatayspor, klasik çabuk ataklarını ön plana çıkarmak isteyen görüntüdeydi. Ama oyunu sete döndüremediler hücum bölgesinde…

Takım oyununda etkisiz bir Hatayspor vardı. İkinci devrenin ilk yirmi dakikasında, sahayı daha iyi parselledi Hatayspor… Saint-Louis, net fırsatta golü yapamadı. Fenerbahçe Arda ile yine kanatlardan tehlikeli olmaya başladı. El Kaabi'nin kontrolsüz hareketi ve ortaya çıkan penaltı…

Serdar Dursun sakin kullandı ve takımını öne geçirdi. Hatayspor toparlanmaya başladığı anda golü yedi. Gol, Fenerbahçe'ye moral getirdi. Kaleciler topu oyuna sokarken konsantrasyonlarını hiç kaybetmemeliler. Münir, Serdar Dursun'u unuttu ve penaltıya neden oldu. Serdar Dursun yine usta vuruşla ikinci golü attı.

Fenerbahçe, maç boyunca gayreti ve iyi niyetinin karşılığını galibiyetle aldı.