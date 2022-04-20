Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Abdullah hocanın hamleleri

Trabzonspor, Kayserispor karşısında oyunda üstün gözükse de istediği net pozisyonları bulamadı. Nedenlerine bakacak olursak.

1-Abdullah hoca ısrarla Bakasetas ile Abdulkadir Ömür'ü aynı anda oynatıyor. İki 10 numara ile oynanmaz. Bir kişinin yapacağı işi iki kişi yapıyor. Ayrıca biri birinin ihtiyacı olan bütün boş alanları kapatarak oyunda etkisiz hale geliyorlar.

2-Kapalı savunmalara karşı kanatları kullanırsın. En etkili akınların buralardan olur. Maalesef Trabzonspor'da sağ kanatta Visca çok kötü oynuyor. Solda Kouassi oyunda hiç yok. İki bek de çok yetersiz. Özellikle de Puchacz hiç topu bilmiyor. Birinci ligde dahi oynayamaz. Ve bu kadar yetersizliğe rağmen final paslarındaki başarısızlık Trabzonpor'a çok net fırsatlar bulma imkanı vermiyor.

3-Abdullah hocanın hamleleri ve oyuncu değişimleri çok doğruydu. Hamsik ve Nwakaeme'nin girmesiyle özellikle Nwakaeme ile yapılan akınlarda Trabzonspor sonuca gitti. Eğer bordo-mavililer kazanmak istiyorsa müsabakaya mutlaka Abdulkadir Ömür, Siopis, Nwakaeme ve Hamsik ile başlamalı. Bu dörtlü birlikte oynadığı zaman Trabzonspor'un temposu artıyor. Hem merkezden hem sol taraftan rakibi çökertiyor. Pozisyon üretiyor ve goller buluyor. Sonuç olarak futbolda çok hücum oyuncusuyla oynamanız demek çok pozisyon üreteceğiniz çok gol atacağınız anlamına gelmez. Mutlaka birbirini tamamlayan dengeli bir takımla sahaya çıkılmalı.