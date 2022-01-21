Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Acemi başkanla bu kadar

Galatasaray kaybetmeye mahkum. Nedenlerine bakacak olursak…

1- Çok değerli Torrent hocam sende kabahat yok seni getirenlerde kabahat. Acemi yönetim ve başkan Galatasaray'ın başına daha neler açacak! Guardiola ile çalışabilirsin, dünyanın en iyi hocası da olabilirsin. Başka bir ülkeye gidiyorsun ve başka bir takım çalıştırıyorsun. Acemi yönetim ve başkan teknik kadroyu komple değiştiriyor. İnsan en azından geçmişteki teknik kadrodan bir kişi tutar. Yeni getirdiğin hocan da hem bireysel performans hem de takım performansı adına sağlıklı bilgiler alır. Bunları yapmazsanız darmadağın olursunuz.

2- Bu Rumen futbolcuları Galatasaray'a kimin nasıl aldırdığını (!) hala anlamış değilim. Rumenlerin yerine takım adına skor ve sonuç üretecek bir sürü futbolcu almak varken Cicaldau ve Morutan'ı transfer etmek akıl tutulması olsa gerek. Maalesef Hagi ve Popescu'ya bakıp Cicaldau ve Morutan'ı aldı. Nereden nereye…

3) Takımı tanımayan hocanın defans kurgusu tam bir rezalet. Dörtlü mü üçlü mü oynadığı belli değil. Hele hele de Alpaslan'ın ön libero da ne işi var. Bu Alpaslan Karadağ milli maçında son saniyede yapmış olduğu faulle Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i bitirdi. Bugün de Galatasaray hücuma çıkarken kaptırmış olduğu toplarla Kasımpaşa'nın bütün hızlı ataklarını başlattı ve takımını bitirdi.

Sonuç olarak Galatasaray'ın bu oyuncu kadrosuyla ile ligde bırakın şampiyonluğu artık düşmemeye oynar. Futbolcu kadrosu Malatya ve Rize gibi takımların kadrosundan farksız. Fatih Terim'in gidişi Galatasaray'a katkı sağlamaz aksine Galatasaray'ın çöküşünü hızlandırır.