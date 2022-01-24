Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alman futbol felsefesi

Bir teknik adam takımını, rakibi çok iyi analiz ederek, zihinsel, fiziksel ve en önemlisi taktiksel olarak müsabakaya hazırlar. Galatasaray özellikle ilk yarıda çok hırslı, baskılı, tempolu bir futbol oynadı. Trabzonspor ise rakibinin oyununa karşılık veremedi. Abdullah Hoca ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etti ve bambaşka bir Trabzonspor izledik. İlk yarıda yaptığı taktiksel hatadan vazgeçip topa sahip oldu, kanatları Visca ve Nwakaeme ile çok iyi kullandı, merkezde Bakasetas ile sürekli gol aradı ve girdiği pozisyonları gole çevirerek sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Trabzonspor'un güçlü rakibi karşısında aldığı 3 puan şampiyonluk yolunda moral ve motivasyon anlamında takıma büyük katkı sağlayacaktır.

Şampiyonluk yolunda engelleri bir bir aşan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a bir Alman mantalitesi yerleştirdi. Sonuç ne olursa olsun müsabakanın son dakikasına kadar mücadele eden, maçı bırakmayan, son dakikaya kadar tam kapasitesini ve kazanma ruhunu ortaya koyan bir Trabzon vardı. Trabzonspor'u şampiyonluğa ikinci yarıda ortaya konan Alman futbol felsefesi ulaştıracaktır.

Trabzon kalecisi Uğurcan gecenin yıldızıydı. Maçın kırılma anlarında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Uğurcan rehavete kapılmadığı sürece, dünyanın en iyi kalecilerinden biri.