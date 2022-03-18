Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bariz hoca farkı

Futbolda teknik direktör çok önemlidir. Barcelona, Xavi'nin gelmesiyle bambaşka bir kimliğe büründü, iyi futbol oynamaya başladı, ligde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Xavi, “Bu takımı ben kurmadım, bu benim takımım değil” diye bahaneler uydurmadı, Barcelona'yı eski mükemmel futbol oynayan günlerine döndürmeyi başardı. Bir teknik adamda olması gereken karakteri ortaya koydu. Domenec Torrent, lider bir teknik adam değil. İyi bir yardımcı olabilir ancak Galatasaray'ın teknik direktörü olamaz.

Galatasaray ilk maçta uyguladığı taktik anlayışını benimsedi. Taktik ve oyun disiplini iyiydi. Kontrollü oynadı, rakibe boş alan bırakmadan, oyunu 30 metre mesafede kabul etti fakat orta sahada Berkan, Taylan ve Cicaldau'nun yetersizliği, forvette Gomis'in güçsüzlüğü Galatasaray'ın hücumda etkisiz olmasına yol açtı.

Buradan tüm savunma oyuncularına söylüyorum. Ceza sahasında alamayacağınız topa kayarak müdahale etmeyin. Eğer Marcao kayarak müdahale yapmaya çalışmayıp ayakta kalsaydı Galatasaray ilk golü yemezdi. Bu gol, Barcelona'yı ateşledi.

Sonuç olarak iki takım arasında oyuncu kalitesi açısından büyük bir fark var. Galatasaraylı oyuncuların yapması gereken bu maçı devamlı izleyerek, en üst düzey futbol felsefesini öğrenip, bundan sonraki maçlarda uygulamak olmalıdır.