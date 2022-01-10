Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bu işte bir terslik var

Beşiktaş’ta çok ilginç şeyler oluyor. Dünya futbolunda hangi takım hocasız kalırsa altyapı sorumlusu kimse onu A takımın başına getirirler. Beşiktaş'ta altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi. Teknik direktörlere eğitim veren, oldukça tecrübeli bir isim olan Mehmet Ekşi'yi neden A takıma hoca yapmazlar? Bu işte bir terslik var. Mehmet Ekşi varken Önder Karaveli ve Halim Okta'ya görev verilmesini anlamakta zorlanıyorum.

Bazen zorunlu kadro değişimleri altyapıdan takıma birçok yıldız çıkarır. Dün akşam da gördük ki Beşiktaş'ın gençleri gelecekte yıldız olacak ve milli takımda oynayacak düzeyde. Emirhan ve Serdar gelecekte A Milli Takım'a hizmet edecek kaliteye sahipler. Özellikle Emirhan bireysel yeteneği ve kalitesiyle bundan sonraki tüm maçlarda oynamalı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da mutlaka Emirhan'ı milli takıma almalı.

Beşiktaş dün 3-5-2 oyun sistemiyle sahaya çıktı. Josef ve Necip orta sahada rakibi hem durdurdu hem de paslarıyla takıma hücumda büyük katkı sağladı. Özellikle Necip'in verdiği mücadele, ofansif anlamda takıma katkısı takdire şayandı. Hoca çok doğru bir şey yaptı. Her zaman yazıyorum. Batshuayi tek forvet oynayamaz, mutlaka Beşiktaş çift forvet oynamalı. Batshuayi ve Güven çift forvet oynayınca uyumlu bir ikili oldular. Girdikleri net pozisyonları gole çevirebilselerdi Beşiktaş müsabakayı en az 3 farklı kazanırdı.

Sonuç olarak Beşiktaş çok iyi oynadığı müsabakada hak ettiği 3 puanı alamadı. Böyle oynamaya devam ederse ileride toplayacağı puanlarla ligi ikinci bitirme olasılığı çok yüksek.