Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bu kadroyla bu kadar!

GALATASARAY, Alanyaspor karşısında aldığı 1 puana sevinmeli. Bu oyuncu kadrosuyla alınan beraberlik çok iyi bir sonuç.

GALATASARAY'DA birçok oyuncu gerçek mevkisinde oynamıyor. Babel, Ömer Bayram, Van Aanholt ve Kerem gibi… Bu da takımın akordunu bozuyor, oyuncular da takıma katkı sağlayamıyor, sonuç üretemiyor.

GALATASARAY 4-5-1 oynuyor. İleride Babel tek başına, orta sahadan destek yok. Bu sistemle oynuyorsanız kontratağa çıkacak hızlı orta saha oyuncularınız olması gerekiyor. Ayrıca savunma arkasına derin ve delici koşu yapacak, Burak Yılmaz gibi bir forvet oyuncunuz olması gerekiyor. Böyle oyuncuları olmadığı için hocanın takımını taktik olarak yenmek için değil tamamen yenilmemek için hazırladığını görmekteyiz.

OYUNCULARIN özellikleri bu sisteme uymuyor. Bu sistemle rakip 10 kişi değil 9 kişi de kalsa galibiyete ulaşamazsınız.

GALATASARAY'IN en zayıf bölgesi orta saha. Ömer, Cicaldau, Berkan ve Taylan ne defansa yardım ediyor ne de ofansif anlamda takıma katkı sağlıyor. Bu kadar kalite seviyesi düşük, yetenekleri kısıtlı oyuncu grubu Galatasaray'ın orta sahası olamaz.

GALATASARAY'DA bekler de yok. Ömer Bayram ve Van Aanholt ne yapacaklarını bilmiyor. Bu iki oyuncu hücuma da destek vermiyor.

GALATASARAY'IN kanatlarının da çok yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bu oyuncu kadrosuyla ancak bu kadar.