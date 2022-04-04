Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Hoca tercihleri sonucu belirledi

Beşiktaş oyuna çok tempolu ve hızlı başladı. 3-5-2 oynar mı? Oynar. Bu sistemin en önemli oyuncuları 5'lilerin sağında ve solunda oynayan oyuncular. Rosier ve Rıdvan ile bütün rakipleri yıkar. Bu ikili Türkiye'nin en iyi kanat oyuncuları.

Beşiktaş'ın defansta üç uzun oyuncusu var. Cornelius olmadığı halde kornerleri, duran topları, faulleri hep yüksek kullanarak adeta Beşiktaş'ın defansını coşturdu. Ne zaman ki oyuna Cornelius girdi, denge geldi.

Beşiktaş, orta sahayı çok iyi kullandı. Abdullah Hoca burada da yanlış kadro çıkardı. Abdülkadir ile Bakesetas yan yana oynamaz. Ama ısrarla oynatmaya devam ediyor. Ve orta alanı bir kişi eksik oynatıyor. Beşiktaş, bir oyuncu avantajını çok iyi kullanarak dönen topları alıyor. Oyunun yönünü çabuk değiştiriyor. Kanatları çok iyi kullanıyor ve orta sahada üstünlüğü ele alınca Beşiktaş oyunda üstünlüğü rahat ele geçiriyor.

Trabzonspor'da forvet çok yetersizdi. Çok top kaybetti, pas hataları yaptı. Forvet hattına oyunu taşıyamayınca Beşiktaş'ın kontratakla hızlı hücum başlatmasına neden oldu. Abdullah Hoca'nın Bakasetas'ı ısrarla oyunda tutması Dorukhan veya Berat'ı orta sahaya almaması ve hamlelerde geç kalması maça etki etti.