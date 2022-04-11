Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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İsmail hoca taktikle kazandı

Derbi öncesinde yapmış olduğumuz tüm yorumlar dünkü maçta aynen gerçekleşti.

1- Fenerbahçe, çok doğru bir taktikle oynuyor. Merkezden değil de kanatlardan sağlı sollu yaptıkları etkili ataklar, ortalar ve asistlerle Serdar Dursun'u topla buluşturarak pozisyon ürettiler ve golleri buldular. Sağdan Osayi ve İrfan Can'la, Galatasaray'ın sol tarafını adeta çökertip rakibe büyük üstünlük sağladılar.

2- Fenerbahçe, özellikle sağdan Osayi ve İrfan Can'la getirmiş olduğu topları bütün oyuncular altı pasa doğru koşarken penaltı noktasında sabırla bekleyen Zajc'la buluşturup golle sonuçlandırıyor. Bu tür golleri Messi'li Barcelona'yı izlerken çok görüyorduk. İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Galatasaray'ı çok iyi analiz etti ve uyguladığı taktikle kazanmasını bildi.

3- Ne dedik; orta sahası iyi olan maçı kazanır. Zajc, Crespo, Mert Hakan üçlüsü gol atıyor, asist yapıyor, rakibin hızlı hücumlarını orta sahada baskı ve pres yaparak durduruyor. Orta sahası iyi olan maçı da kazanıyor. Peki Galatasaray'ın orta sahası ne iş yapar? Taylan, Berkan ve Cicaldau, ne gol atıyor ne asist yapıyor ne adam eksiltiyor. Bu kadar zayıf bir orta saha ile Galatasaray'ın müsabakayı kaybetmesi normal.

Sonuç olarak; iki santrforu da kıyasladığımız zaman Gomis'in ne kadar bitik olduğunu gördük. Serdar Dursun çok yetenekli olmamasına, adam geçmeyip çalım atamamasına rağmen kilit oyuncu oldu. Dinamik ve diri oluşu, yandan gelen ortalarda iyi pozisyon alıp tek vuruşla gol yapması ve İsmail Hoca'nın da oyunu onun özelliğine göre kurgulaması Fenerbahçe'yi üç puana ulaştırdı.