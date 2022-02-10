Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Kötü orta saha kötü futbol

Trabzonspor, kupada da yoluna devam ediyor. Trabzonspor'da çok geniş bir kadro var. Kulübedeki oyuncuların seviyesi ve yetenek düzeyi en az oynayanlar kadar kaliteli. Takım, iyi futbolculardan kurulu. Müsabakada neler oldu:

1-Abdullah Hoca, devre arasında yaptığı ve büyük beklenti içinde olduğu birçok yeni transfere şans tanıdı. Onları görmek istedi. Ayrıca takım içerisinde olup da forma şansı bulamayan Ahmetcan, Yunus, Serkan, yani oynamayan oyunculara şans verdi. Fakat bu sporcuların birçoğu beklentilerin çok altında kaldı. Özellikle Yunus Mallı, Yusuf Erdoğan çok verimsiz ve kötü oynadı. Takıma katkı sağlayamayacakları kesinleşti. Bununla beraber Kouassi, Enis ve genç stoper Ahmetcan'ın çok başarılı olduğu gözlerden kaçmadı.

2- Bu tür müsabakalarda futbolcular hiçbir zaman tam kapasitesini ortaya koyamazlar. Çünkü zihinsel olarak bir Avrupalı mantalitesini ortaya koyamıyorlar. Rakibi küçümsüyorlar. Bir hazırlık maçı oynar gibi oynuyorlar. Böyle olunca da sürpriz goller yiyorlar. Yedikleri bir tane tesadüfi golle de elenebiliyorlar. Örnek verecek olursak Fenerbahçe'nin Kayseri'ye elendiği gibi, Galatasaray'ın Denizli'ye boyun eğdiği gibi. Bu yüzden rakibini ne olursa olsun küçümsemeyeceksin.

3- Trabzonspor, bu müsabakada çok kötü oynadı. Daha çok topa sahip olmalıydı. Daha çok pas yapmalıydı. Oyunu daha çok kontrol etmeliydi. Oyunun yönünü daha çok değiştirmeliydi. Kouassi ile daha çok oynamalıydı. Enis'i daha çok pozisyona sokmalıydı. Ama maalesef orta sahada servis yaparak oyunu başlatacak olan oyun kurucu pozisyonundaki Yunus Mallı ağır, yavaş ve çok top kaptırdı. İkili mücadelelerde çok zayıf ve topu koruyamadı. Bütün akınlar onunla başlamadan bitiyor. Bunun yanında Berat da çok hata yapınca Trabzonspor iyi oyun oynayamaz hale geldi.