Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Neden Katar?

Süper Kupa neden Türkiye'de değil de Katar'da oynanıyor? Biz kimin tanıtımını yapıyoruz? Keşke bu finali dünyanın en güzel turizm bölgesi Marmaris'te oynasaydık. Ya da taş evleriyle ülkemizin dünya vitrininde sergilenen en güzel noktalarından biri olan Mardin'de veya Şanlıurfa'da oynayarak tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe'yi tanıtsaydık. TFF, çok daha doğru bir karar almış olur, memlekete ve Türk futboluna daha fazla hizmet ederdi. Bu kararları kim alıyor anlamak mümkün değil.

Maça gelirsek; Beşiktaş maalesef teknik direktör ve konsantrasyon sorunu yaşamakta. Bu da performansını aşağıya çekiyor. Hiçbir özelliği olmayan, bire birde adam geçemeyen, gol yüzdesi çok düşük, asist yapma özelliği de olmayan, adeta takımı bir kişi eksik oynatan Kenan Karaman, maça ilk 11'de başlayıp, Alex Teixeira yedek başlıyorsa teknik direktör sorgulanmalı.

Sevgili Önder Karaveli hocam, elindeki oyuncuların özellikleri ancak 4-4-2 ile başarıya taşır. Halen Cruyff'un 4-3-3 taktiğini uyguluyorsun. Maalesef oyuncuların özellikleri buna uygun değil. Neden ısrar ediyorsun? İyi teknik direktör elindeki oyuncuların özelliklerine göre en uygun taktiği uygulayan hocadır. Birçok teknik adam elindeki malzemenin nasıl kullanılacağını bilemediği için hatalar yapıyor, sonuçları da hüsran olmaktadır.

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi, liglerin 15 gün ertelenmesini istiyor. Dünkü maçta sahaya çıkan ilk 11'de altyapıdan bir oyuncu göremedik. Altyapıdan en az 4-5 tane oyuncu ilk 11'de oynamak zorunda kalsaydı biz de sayın başkana hak verirdik.