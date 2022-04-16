Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu tercihleri yanlış

Trabzonspor, taraftarının önünde Karagümrük'e karşı çok zorlandı. Bakalım neler oldu:

1- Çok değerli Abdullah hocam, rakip Karagümrük'ün Trabzon'da çok katı bir defans yaparak kontratak oynayacağını hepimiz biliyoruz. Senin elinde kapanan defansları açacak iki oyuncun var. Birisi Nwakaeme öbürü Abdulkadir Ömür. Sen bunların ikisini de oynatmadığın zaman oyunda üstünlük sağlasan bile adam eksilten oyuncun olmadığı için sağ ve sol kanattan etkili ortalar da olmayınca net pozisyon üretmen çok zor. Özellikle sağdan Peres'in yapmış olduğu hücumlarda final paslarındaki saçmalamaları, bir türlü topu Cornelius ile buluşturamayışı akıl alır gibi değildi. Trabzonspor bu oyuncu kadrosuyla ne gol üretebilir ne de gol atabilir.

2- Djaniny ile Bakasetas beraber başladığı zaman sıkıntı oluyor. Djaniny takım oyuncusu değil. Mevki disiplini yok, çok top kaybediyor. En önemlisi gereksiz yere Cornelius'un koşacağı alanlara girerek orta sahadan gelecek olan Bakasetas ve diğer oyuncuların ihtiyacı olan bütün boş alanları kapatmakta adeta rakibin üçüncü stoperi gibi oynamaktadır. Böyle olunca da Trabzonspor futbolun gizli silahı olan hiçbir dönen topu kazanamayıp sürekli kontra yedi.

3- Abdullah hoca oyuna müdahale etti. Nwakaeme ile Abdulkadir Ömür'ü ikinci yarıda oyuna alınca maç tamamıyla tek kaleye dönüştü. Burada da yanlış bir hamle yaptı. Djaniny'i dışarıya alması gerekirken Cornelius'u alarak rakip savunmayı çok rahatlattı. Ve Trabzonspor'un artık gol atma şansı tamamıyla Nwakaeme, Ömür ve Bakasetas'ın bireysel yeteneklerine kaldı. O da olmadı.