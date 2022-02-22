Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Sayın Elmas lütfen oku

1- Sevgili Burak Elmas, kendine şahane bir danışma almışsın Portekizli, sportif direktör almışsın İspanyol, scout almışsın İtalyan. Galatasaray'ın futbol şubesini yönetecek ve geleceğine yön verecek farklı ülkeden 3 futbol adamı var. Bir tane Galatasaray'ın kimliğini, kültürünü, felsefesini bilen eski futbolcu, teknik adam bulamadın mı? Bu 3 yabancı futbol adamını alacağına keşke 3 yıldız futbolcu transfer etseydin, Galatasaray bu zor günleri yaşamazdı.

2- Galatasaray'da gençleştirme planı tamamen çökmüştür. Galatasaray gibi büyük kulüpler hiçbir zaman 3-5 yıllık gençleştirme operasyonu yapmaz. Takımı şampiyonluğa taşıyabilecek yıldız oyuncuların arasına maksimum 2-3 genç oyuncuyu serpiştirir. Cicaldau, Morutan, Berkan ve Taylan ile bu operasyon olmaz.

3- Galatasaray'ın orta sahası adeta bomboş. Taylan ve Berkan sıradan takımlarda bile oynayamaz, Galatasaray'da hiç oynayamaz. Mostafa Mohamed isimli bir forvet var, sadece şut çekiyor, çalım atamıyor, pas veremiyor, çok fazla pas hatası yapıyor.

Sonuç olarak bu futbolcu kadrosu tam kapasitesini ortaya koyarak taktik ve oyun disiplini mükemmel hale taşıyarak ve her maçı ölümüne mücadele vererek oynamalı. Yoksa Galatasaray'ın işi çok zor. Göztepe karşısında alınan 3 puan Galatasaray'a sadece moral verdi.