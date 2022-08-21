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Taraftar kanser olacak

TRABZONSPOR'UN Antalya deplasmanında oynadığı maçta neler oldu, bakalım.

1- Trabzonspor ile Antalyaspor kadrosu arasında büyük bir kalite farkı var. Ancak Antalyaspor

doğru oyun oynadı, Trabzonspor ise maça zihinsel olarak iyi hazırlanmayınca böyle ağır bir yenilgi ortaya çıktı.

2- Abdullah Avcı rotasyon yapmaya çalışıyor ancak nasıl rotasyon yapacağını bilmiyor; ilk 11'i doğru kuramadı. Avcı'nın biraz daha dengeli rotasyon yapması gerekiyor.

3- Trabzonspor rakibinin çok fazla topla oynamasına müsaade ediyor, hiçbir futbolcu ikinci bölgede rakibe baskı yapmıyor, özellikle orta sahada rakibin pas yapmasına müsaade ettiği için de taraftar haklı olarak çıldırıyor. Şampiyonluğa oynayan hiçbir takım rakibin bu kadar rahat pas yapmasına orta sahayı bu kadar rahat geçmesine izin vermez. Bu kadar rakibin oynamasına izin verirsen yenilgi de kaçınılmaz olur.

4- Trabzonspor belli ki Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçına konsantre olmuş. Ne Abdullah Avcı doğru ilk 11 sahaya çıkardı ne de futbolcular maça konsantre olup tam kapasitelerini ortaya koydu. Trezequet, Djaniny ve Kouassi de hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu kadar formsuz forvet hattı Cornelius'un da performansını düşürüyor. Maalesef bu üç oyuncu Trabzonspor'da sonuca katkı sağlayacak hiçbir şey yapmıyor. Böyle devam ederse Trabzonspor şampiyonluğa oynayamaz.