Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Yanlış oyuncuları değiştirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael doğru kadro ve taktikle sahaya çıktı ve ilk yarıda istediği skoru elde ederek 3-0'lık bir avantaj yakaladı. Ancak Valerien İsmael 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarıda yaptığı yanlış değişikliklerle maçı verdi. Salih Uçan, N'Koudou ve Ghezzal'ı oyundan çıkardı, oyuna iki stoper Necip ve Montero'yu alarak 5'li savunmaya döndü, ikinci yarıda oyunu tamamen kendi sahasında kabul etti. Valerien İsmael yaptığı değişikliklerle elindeki maçı rakibine adeta hediye etti.

İlk yarıyı 3-1 geride kapatan Alanyaspor'un ikinci yarıda skoru değiştirmek adına daha fazla risk alacağı belliydi. Futbolda en etkili taktik kontratak. Valerien İsmael ilk yarıda rakip defansı en çok zorlayan, hızlı ataklara çıkabilen N'Koudou'yu oyundan alarak en güçlü silahını da kullanmadı. Oyunun üstünlüğünü tamamen rakibe verdi, tamamen savunmaya çekildi. Müsabaka Alanyaspor adına tek kaleye döndü, koskoca bir ikinci yarı Beşiktaş atak yapmadan müsabakayı bitirdi.

Hava sıcaklığını göz önüne alırsak iki takım futbolcularını da verdiği bu mücadeleden dolayı kutlamak gerekiyor. Ayrıca hakem Yasin Kol da bana göre skora etki edecek bir hata yapmadı.