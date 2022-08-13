Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Yedekler şampiyon yapar

Trabzonspor, puan kaybetmeden yoluna devam ediyor. Kadro zenginliği olarak özellikle kulübedeki oyuncularının çok yetenekli, yaratıcı ve sonucu değiştirebilecek kapasitede olması bordo-mavililer için büyük bir avantaj.

1) Kadro zenginliği Trabzon'u bu yıl da şampiyonluğa taşır. Üç büyük takımın henüz kadrolarını tam oluşturamayışı ve kulübelerinin yetersiz olması, Trabzonspor'u bir adım öne çıkartıyor.

2) Trabzonspor'da özgüveni henüz netleşmemiş Trezeguet ve Bakasetas gibi iki oyuncu henüz sahneye çıkmadı. Bunların da devreye girmesi ve sonuç üretmesiyle Trabzonspor, oyununu sonuca dökebilecek. Bu konuda biraz sabra da ihtiyacı vardır.

3) Trabzonspor'da başka bir önemli detay ise rakiplerine çok net pozisyon vermemesi. Özellikle savunmada Hugo ve Denswill, alan ve adam markajında çok başarılılar. Bu savunma anlayışındaki başarı ile kaleci Uğurcan'ın performansı, bu yıl da Trabzonspor'un şampiyonluğa en büyük aday olduğunu gösteriyor.

Abdülkadir Ömür; çok yeteneklisin, yıllardır sana yazıyorum söylüyorum. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Messi. Dünyada ceza sahası dışından en fazla gol atan futbolcu da Messi. Demek ki gol atmak ve takımını galibiyete taşımak için ceza sahasına girmek şart değil. Bu akşam attığın gol bir Messi golüydü. Lütfen onun gollerini seyret.