Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adana’da belediyenin ulaşım hizmeti çok yetersiz

Yazla birlikte ulaşımdaki yetersizlikler kendini daha iyi göstermeye başladı.

Oysa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 4,5 milyar lira borçla devraldığı belediyenin, her ay 60 milyon eksi veren bütçesini artıya geçirdiğini ve Fuzuli Caddesi'nden Sarıçam'a, oradan Yüreğir'e kadar şehri yeni asfalt bulvarlarla donatan hizmet atağı başlattığı şu günlerde.

Halbuki şimdi ulaşımı eleştirmek yerine bu satırları yazarken, yapılan bu hizmetleri övmek vardı.

Fakat sonuçta, hizmet insan için yapılan bir yatırımdır ve insana hizmet edemiyorsanız vatandaşa dokunamıyorsunuz demektir.

Adana ‘da “ulaşım”ın başında daire başkanları müdürler var.

Sahi var mı?

Ya da ne yapıyorlar?

Örneğin bir gün sabah 08.00'de Real-Eski Vilayet otobüsüne binmişler mi?

Ya da saat 16.30-17.00 civarlarında Balcalı'dan kalkan 154-153 numaralı vb. otobüslere…

Veya yine sabah erken ve akşam iş çıkışı saatlerinde 114 numaralı otobüslere…

Bir gün binmişler mi?

Binmelerini ve insanların çektikleri çileyi görmelerini istiyorum.

Fakat otobüse bindiklerinde kendilerini tanıtmasınlar.

Ne olur , ne olmaz!…

Bu ve bunun gibi otobüsler sabah ve akşam saatlerinde seferlerin azaltılması nedeniyle tıklım tıklım.

Şu sıcak yaz günlerinde insanlar tıka basa dolu otobüslerde daha işlerine evlerine gitmeden sırılsıklam oluyorlar.

Neymiş, yaz nedeniyle yolcu azaldığı için otobüs sayısı azaltılmış.

Yahu kardeşim bu kadar mı anlayıştan, organizasyondan yoksunsunuz ya! Gidin bakın bakalım, söylediğim saatlerde yolcu sayısı az mı?

Evet, gün içinde öğle saatlerinde, öğleden sonra saatlerde yolcu sayısı azalabilir fakat benim yukarıda verdiğim örnekleri yerinde ve saatinde görmek çok kolay. Onları bir görseniz zaten sabah ve akşam saatlerinde ek seferler koymak gerekliliğini anlarsınız.

Tabi bu işte bir kasıt yoksa!

Yazık… Bu insanların sizlere güvenip oy verdiler. Sorunlarınızı çözebilesiniz, rahat ettiresiniz diye…

Sabah ve akşam saatlerinde otobüs seferlerini neden artırmıyorsunuz?

Ey Adana Büyükşehir Belediyesi'nin “Ulaşım”ının Yönetim Kurulu Başkanları, Daire Başkanları, Müdürleri …

Neden Adanalı'ya bu çileyi çektiriyorsunuz?

Sizler, klimalı odalarınızda serin, serin oturuyorsunuz, dışarı çıkmıyorsunuz diye mi?

Sizin yakınlarınız, eşiniz, çocuğunuz özel araçlarla gidip geliyor, bu otobüslere binmiyorlar diye mi?

Tutmuşsunuz en işlek hattın otobüslerini sabah ve akşam saatlerinde yarım saate indirmişsiniz?

Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır.

Bu nasıl halkçılıktır.

Bu nasıl sosyal demokratlıktır?

Hayır beyler! Olmuyor, olmuyor…

Adana'nın ulaşımını yönetemiyorsunuz.

Her an ulaşım konusunda yeni sıkıntılar ortaya çıkıyor.

Örneğin göreve geleli üç yıl geçti, hala halk otobüslerinin ücretsiz kart sahiplerine olan kaba ve hakaret edici davranışlarını önleyemediniz.

Adam, şehit gazi yakınına, malüle, 65 yaş üstüne, basın mensubuna hakaret ediyor, otobüsten indiriyor, Başkanınız gidiyor o şehit ailesinden özür diliyor, en iyi biçimde sahip çıkıyor ama sizin bu olaylar karşısında hiç kılınız kıpırdamıyor.

Düzeltmek için, halk otobüslerini bir daha bu tür davranışlara meydan vermeyecek bir etkiyle uyarmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz.

Siz nereye çalışıyorsunuz onu da bilmiyorum!

Son olarak… Belediye otobüs şoförlerine hiç mi eğitim vermiyorsunuz?

Otobüs içindeki vatandaşı bıraktık, otobüs dışında aracıyla giden vatandaşla bile gereksiz yere tartışan, vatandaşla kötü olan şoförleriniz var.

Sizin hiç eğitim kaygınız, iç disiplininiz yok mu?

Kısaca;

Şöyle Büyükşehir Belediyesi'nden gelen haber bültenlerindeki Başkan Zeydan Karalar'ın açtığı yollara, yaptığı asfaltlara, sürdürdüğü alt geçit inşaatlarına, belediyenin artıya geçmiş bütçesine, mali disiplinine ve Zeydan Başkan'ın olağanüstü çabasına bakıyorum…

Bir de sabah ve akşam saatlerinde belediye otobüslerine, vatandaşın ana kapı yerine orta kapıdan binecek kadar sıkışmış durumdaki perişanlığına bakıyorum…

Üzülüyorum…

Hem Adana, hem de Zeydan Karalar adına!…