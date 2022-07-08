Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Artık herkes için bir şeyler yapmak gerekiyor!

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle doruğa tırmanan hekimlere yönelik şiddete karşı, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık emekçileri tepki gösterir, protesto eylemleri düzenlerken tüm basın ve yayın organları da, gerek gazete ve internet sayfalarında köşesi olanlar, gerek televizyonlarda yorum yapan gazeteci ve yazarlar, gerekse sosyal medyanın binlerce kullanıcısı bu sonu karanlık gidişe “dur” denilmesi gerektiğini içeren yazılar kaleme aldı, görüşler belirtti.

Ben de kendi köşemde duygularımı dile getirirken, artık sağlıkta şiddetin klasik açıklamalarla, beylik sözlerle çözülmeyeceğini etkin önlemler alınması gerektiğini içeren yazı kaleme almıştım.

Bu yazıma sağlık camiasından büyük bir destek gördüm.

Bana bu konuda gelen mesajlar içinde o kadar duygusal olanları vardı ki, ben de okurken çok duygulandım ve bunu sizinle paylaşmadan geçemedim.

Mesela henüz yeni bebeği olan, baba olma heyecanını yaşayan adı bende saklı olan bir hekim arkadaşım şunları yazmış:

“Mehmet Bey, sağlıkta şiddetin doruğa tırmandığı Konya'daki meslektaşımıza yönelik alçakla saldırı ile ilgili yazınızı okudum.

Çok duygulandım.

Desteğiniz için minnettarım.

Biliyor musunuz, benim henüz yeni bir bebeğim oldu.

Bebeğimin geleceği için o kadar endişe ediyorum ki.

Acaba, bana bir şey olur da bebeğim babasız kalır mı diye.

Ayrıca bebeğimin geleceği için de çok endişe ediyorum.

Kim bilir nasıl bir ülkede yaşayacak? İnanın, bunları düşünmekten uyuyamıyorum, gece ikide bir kalkıp bebeğime bakıyorum.

Geleceğimizi düşünüyorum…

Şu an kızımın gözlerinin içine bakıp dua ederken, Konya'da ölen meslektaşımızın bebekliği aklıma geldi.

Belki o da doğduğu zaman babası kendisi için böyle endişeler duymuştu.

Ya da o doktor arkadaşımız da şimdi benim yaptığım gibi bebeğin gözlerinin içine bakıyor ve onun rahat bir gelecek sürmesi, güvenli bir toplumda yaşaması için dua ediyordu…

Mehmet Bey, artık öyle bir noktadayız ki sadece doktorlar için değil artık bu ülkede yaşayan herkes için bir şeyler yapmak gerek.

Ben devlet memuruyum, bununla gurur duyarım.

Ama oldum olası şuna inanır öyle yaşar öyle çalışırım.

Bu devlet, adını konumunu yönetimini değiştirmiş olsa da binlerce yıldır var ve var olacak.

Ben de o devlet için çalışırım ve bu devletin çatısı altında yaşayan ve bu ülkeye inanan sahip çıkan herkes benim için aynıdır.

Bunu anladığımız an hiç kimse öteki olmuyor.

Benim içinde olmayacak ve artık yeniden söylediğim gibi artık bu ülkede sadece doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları için değil, herkes için bir şey yapmak gerekiyor…”

Evet, sevgili doktor arkadaşımın aslında söylemek istedikleri çok net:

Artık Türkiye'de sağlıkta şiddete kesin bir son vermek gerekiyor.

Artık Türkiye'de eskiden olduğu gibi doktorları yeniden baş tacı etmemiz gerekiyor.

Artık Türkiye'de hemşireler, acil tıp teknisyenleri, kısaca tüm sağlık çalışanlarına duyduğumuz minneti haykırmamız gerekiyor.

Fakat…

Doktor arkadaşımın söylediği gibi artık Türkiye'de sadece doktorlar için değil, herkes için bir şeyler yapmak gerekiyor…