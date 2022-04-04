Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Polis vicdanı olmayanların karşısında durmalıdır

Bu yıl polis teşkilatının kuruluşunun 177. yılı kutlanacak.

Polisler için söylenmiş çok söz var ama ben bir tanesini daha çok severim: “Polis vicdanı olmayanların karşısındadır.”

“Evet, herkesin polisi kendi vicdanıdır “ derler ama gerçekten de polis “Vicdanı olmayanların karşısında” durur ve durmalıdır…

Ben yıllarca polis-adliye muhabirliği yaptım.

Bu yüzden polislerin hangi işleri başardıklarını ve ne koşullarda çalıştıklarını çok iyi bilirim.

Polislik, gecesi gündüzü olmayan bir meslektir.

Polislik risklidir.

Polis kışın soğukta, yazın sıcakta “öf” demeden çalışır.

Hırsızla uğursuzla uğraşır.

Biz evlerimizde rahat ve huzur içinde oturalım diye polisler, olmadık yerlerde, bazen uykusuz, ıslanmış, üşümüş, terlemiş olarak çalışırlar.

Bunun karşılığında çoğu zaman bir teşekkür bile almazlar aksine en sert şekillerde eleştirirler.

Herkes her meslek grubunda yanlış yapanlar bulunur ama polislikte yanlış yapanlar hemen göze çarpar ve en büyük suçluymuş gibi ilan edilir.

Çünkü polisin yaptığı iş çok hassas bir iştir.

Sonuçta, polisler bizim kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımızdır.

Hemen herkesin ailesinde ya da ailesinde olmasa da sülalesinde muhtemelen bir polis vardır.

Bu yüzden toplumla çok iç içe olmuş bir meslek grubudur.

İşte şimdi o çileli meslek grubunu yılda bir kez de olsa hatırlama vakti bu yaklaşmakta olan Polis Günü'nde olacak.

10 Nisan'da kahraman polislerimizin günleri kutlanacak.

Ben fedakar polislerimizin bu önemli günlerini kutlar, hepsine, “Allah ayaklarınıza taş değdirmesin” derken, bu vesile ile Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye de bir parantez açmak isterim.

Sayın Emniyet Müdürü ile benim de üyesi bulunduğu Elazığlılar Derneği'nde uzun uzadıya bir sohbet etme imkanımız oldu.

Dernek mensuplarının da bulunduğu ziyarette Sayın Emniyet Müdürü’nü daha yakından tanıma fırsatı da buldum.

Zaten yaptığı işleri dışarıdan takip ediyor, başarılı çalışmalarını takdirle izliyordum. Yakından tanıdıkça da gerçekten kültürüne, vizyonuna hayran kaldım.

“İşte benim aradığım ve istediğim Türk Polis Müdürü” dedim.

Gerçekten de Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, polislik açısından zor bir yer olan Adana'da, uyuşturucudan teröre, gasptan hırsızlık olaylarına kadar çok farklı konulardaki suça karşı etkili mücadelesiyle Adana'yı bir huzur şehri yapmak istiyor ve bu konuda da hayli yol alınmış durumda.

10 Nisan Polis Günü ve Polis Haftasını Sayın Doğan İnci'nin de nezdinde kutlarken, tüm emniyet camiasına esenlikler dilerim…

***

Nihayet 11 ayın sultanı ramazan ayı bu yıl da geldi işte…

İnananların bir yıl boyunca dört gözle beklediği ramazan ay, sabrın, bereketin, dostluğun, yardımlaşmanın, kardeşliğin ayı olarak bilinir.

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olarak” söylenir.

Sevinerek görüyorum ki bu ramazan ayında da belediyelerimiz, Kızılay ve diğer bazı kurumlar ile sivil toplum örgütleri bu ayın anlamına uygun olarak yardımlarını muhtaçlardan esirgemiyorlar.

Partili ayırt etmeksizin Adana'da tüm belediyelerimiz gerek iftar sofraları, gerekse de hazırladıkları yardım kolileriyle dar gelirli vatandaşların ramazan aylarını rahat geçirmeleri için bir katkıda bulunmaya çalışıyorlar.

Elbette, belki tüm ihtiyaç sahiplerine yetişmeleri olanaksız olacak ama yine de on binlerce vatandaşın sofrasına bereket katkısında bulunacakları inkar edilemez.

Dileğim, bu yardımların sadece belediyeler ve diğer kurumlarla sınırlı kalmaması, toplumda yaygınlaşmasıdır.

Biz “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” anlayışından geliyoruz.

Hele ki ramazan ayında bu dostluğu, yardımlaşmayı pekiştirmeye daha çok ihtiyacımız var.

Herkese hayırlı, sağlıklı ramazanlar dilerim.