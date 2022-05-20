Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Tufanbeyli Meclisi’nden skandal iddia

Adana politikasında şu sıralar Tufanbeyli İlçe Belediyesi konuşuluyor.

Çünkü Tufanbeyli Belediyesi'nde, bizzat Belediye başkanı Remzi Ergü tarafından yapıldığı iddia edilen yasaya aykırı uygulamalar nedeniyle, belediye başkanının başkanlığını bile tartışmaya açacak gelişmeler yaşanmış.

Öncelikle Tufanbeyli Belediye Meclisi’nin aritmetiği hakkında size bilgi vereyim.

Küçük bir ilçe olan Tufanbeyli'nin Belediye Meclis üye sayısı da doğal olarak az.

Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı’nın 6, Millet İttifakı’nın ise 5 üyesi bulunuyor.

Fakat ortaya atılan iddiaların ve şikayetlerin mercii bu kez Belediye Meclis’i değil İçişleri Bakanlığı, Valilik ve mahkemeler…

Tufanbeyli Belediye Meclisi'nin üyesi ve CHP Grup Başkan Sözcüsü Bekir Özdemir, bizzat Adana'ya kadar gelerek bu konudaki gelişmeleri anlattı ve bilgi verdi.

Zaten bu konuyla ilgili olarak başka kanallardan da bana bilgi ulaşmıştı.

Bekir Özdemir, bunları doğrulamış oldu, bilmediğim ayrıntıları da ondan öğrendim.

CHP Grup Başkan Sözcüsü Bekir Özdemir, Belediye Başkanı AKP'li Remzi Ergü'nün 1 Nisan 2022 günü yapılan yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda, Belediyeler Kanunu'na başta 26. ve 19. Maddeleri olmak üzere birçok maddesine muhalefet edip aykırı davrandığını, fakat sonradan tutturduğu tutanağı sanki yasalara uymuş gibi düzenlediğini kaydetti.

Meclis üyesi Bekir Özdemir, faaliyet raporunun 4/3 çoğunlukla kabul edilmemesi halinde Belediye Başkanı'nın Başkanlığı'nın düşebileceğini belirterek, Remzi Ergü'nün bu olasılıklara meydan vermemek için kanunu çiğnediğini öne sürdü.

Bu konuda CHP'li üyeler, İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adana Valiliği ve Tufanbeyli Kaymakamlığı'na verdikleri dilekçelerde şu görüşleri bildiriyorlar:

Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

Belediye Başkanı meclis toplantısına katılıp gündemde faaliyet raporunun görüşüldüğü maddeye gelindiğinde meclis toplantısına başkanlık yapması için yerini meclis başkan vekiline bırakması gerekir.

Ancak 01/04/2022 tarihinde yapılan Tufanbeyli Belediyesi 2022 yılı Nisan ayı Meclis toplantısında, Belediye Başkanı Sayın Remzi Ergü yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında yerini meclis başkan vekiline bırakmayarak kanuna aykırı davranmıştır.

RAPORU OKUTMADAN OYLATTI

Meclis toplantısında faaliyet raporu okunarak oylamaya sunulmalıdır. Ancak meclis toplantısında faaliyet raporunu başkan okutmadan onaylamaya sunmuştur.

Faaliyet raporu okunurken ve oylanırken Belediye Başkanı divanı terk eder, yerine meclis başkan vekili geçer.

Faaliyet raporunu görüşmeye açar, okutarak oylamaya sunar.

Tufanbeyli’de Belediye Başkanı yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması usulüne aykırı davranarak yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında yerini meclis başkan vekiline bırakmayarak bu uygulamayı kendisi yaparak 5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmenliğinin 9. Maddesine aykırı davranmıştır.

MADENLERDEN GELEN PARAYI GÖSTERMEDİ

Madenlerden gelen paylar gelir hesap cetvelinde belirtilmiş devletin aldığı paylar gösterilmiş, Mahalli idare payı gösterilmemiştir.

2021 yılı Faaliyet raporu görüşmeleri yapılırken kanun ve mevzuat gereği Belediye Başkanı Divanı terk edip, Başkanlığı 2. Başkana bırakması gerekirken, bunu yapmayıp bir de yapmış gibi tutanaklara geçirmiştir.

BAŞKANLIĞIN DÜŞMESİNE KADAR YOLU VAR

5393 sayılı Belediye kanunun 26. Maddesindeki bu Faaliyet raporu meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilir.

Valinin gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderdiği yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşmektedir.

Faaliyet raporu belediyelerde meclisin denetim yollarından biri olarak, belediye başkanının geçtiğimiz dönemdeki faaliyetlerinin denetlenmesidir.

Meclis toplantısında faaliyet raporu görüşülürken 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ndeki yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi gerekirken Tufanbeyli Belediye Başkanı yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması usulüne aykırı davranarak kanunun emredici hükmüne uymamıştır.

Evet iddialar böyle ve burada AKP'li Başkanın, “Yasayı çiğnediği halde sanki uymuş gibi tutanak düzenlediği” iddiaları çok vahim.

Hukukçulara göre; böyle bir işlemin hukuk dilindeki adı: Resmi evrakta sahteciliktir. Bu da ağır cezalık bir suçtur.

Bu konuyla ilgili olarak ben de çok güvendiğim hakim arkadaşlarımdan konuyu incelemelerini rica ettim.

Bir hakim arkadaşım, söz konusu tutanakla ilgili olarak; “Tutanağın katılanlar tarafında imzalanması gerekir ancak 3 kişi imzalamış.

Burada önemli olan tutanaktır.

Aksi yönde idari dava açılıp iptale kadar geçerlidir.

Burada hem imza yönünden hem de sahte düzenlediğine dair dava açılarak tutanağın iptal edilmesi gerekir.

Bu yapıldığı takdirde ayrıca sahte resmi tutanak düzenlenmesi nedeniyle ağır ceza mahkemesinde yargılanma yolu açılır” dedi.

Bu arada Meclis Toplantısı’nın video kaydı da var.

Bu kayıtların iddiaları doğruladığı öne sürülüyor.

Yani Başkan'ın işi bir hayli zor.

Hukukçuların söylediğine göre; iptal davası açılırsa video delil olarak kullanılacak.

Hem de 1 numaralı delil…

Yazımın başında, “Adana bu konuyu konuşuyor” demiştim.

Daha da çok konuşacağa benziyor.

Bu arada Tufanbeyli Belediye Başkanı Sayın Remzi Ergü'nün de söyleyecekleri varsa sütunlarımız elbette ona da açıktır…