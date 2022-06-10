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Burası Türkiye, çıkış yok ekonomide!

Niye bizim ekonomiden bir cacık olmayacak şöyle anlatayım. Sonra vay efendim neden enflasyon yükselmiş, yok efendim neden dolar artmış, demeyiniz. Bunlar boş işler, bir kalem geçiniz.

Nitekim “liralaşma” stratejisi ile yola çıkılıp “dolarlaşma” sağlamak, Kur Korumalı Mevduat dahil döviz mevduatının toplam mevduata oranını yüzde 72'ye çıkartıp rekor kırdırmak her faniye nasip olmaz.

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İnsanlar döviz alamayıp da ne yapsınlar… İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yüzde 73 enflasyona güvenecek kadar saf olsalar bile yüzde 16 mevduat faizi ile yüzde 57 oranında erisin mi parası…

Çok değil tam bir ay önce 9 Mayıs'ta dolar 15 lira idi… Bugün dolar bir ay önceki 15 lira seviyesine inse davullarla zurnalarla doları düşürdük diye başarı sayacaklar!

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İhracatın 242 milyar dolara çıkması iyi güzel de satış yaptığımız ülkelerin büyümesi durdu. O da düşmeye başlayacak yakın bir süre içerisinde…

Diğer yandan ithalat rakamları… Pek dile getirilmez ortamlarda… Seçmenin ne işi var ithalat ile ihracat farkıyla… Yapıştır gitsin milyon, milyar dolarlı rakamları… Kim toplayıp çıkartacak, hesaplayacak arasını?

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Tabii ki ben! Ocak-mayıs arasına bakalım… Neden yıllık bakmıyoruz? Kur Korumalı Mevduat gibi son dönemde alınan önlemlerin ne kadar işe yaradığını test ediyoruz. Tabloyu net görmeye çalışıyoruz.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracat 102 milyar dolar, ithalat 145 milyar dolar. Yani 43 milyar dolar dış ticaret açığı var. Suyundan da koy diyeceğim ama suyunu

çekmiş paralar…

Ya turizm? Veriyorlar gazı, “turizm to the moon” diye… Çok faydası dokunmayacak bize… Biraz yara saracak ama orada kalacak.

Turizm gelir beklentisi en iyimser tahminle 35 milyar dolar… Bence 30'u bulursak öpüp başlarına koysunlar, ne var ki aradaki 5 milyar dolar çerez parası…

Neden? Sadece enerji ithalatına bu yıl için ödeyeceğimiz para 90 milyar dolar… Nasıl kapanacak o 55 milyar dolar fark?

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Tabii bu kadarla kalsa iyi… Milletin uçmadığı havalimanının, geçmediği köprünün, gitmediği yolun, kullanmadığı elektriğin parasını dolar ile garanti verip ödedikçe, abuk sabuk projelere para gömdükçe bu ülke ekonomisi iflah olmaz!

Yabancı yatırımcılar, bırakın Türkiye'ye yatırımı, bakmak için açmıyorlar bile haritayı… Gelmek isteseler bile Türkiye, kara para aklama kategorisinde gri listede… Kirletmek istemezler paranın rengini, üç cent fazla kazanacağız diye…

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Açıkçası Türkiye ekonomisi öyle bir halde ki, acı çekmeden, bedel ödemeden, kötü günler görmeden buradan çıkmamız pek olası değil… Her hamleyi doğru yapsan, devamlı uygun adım atsan, ayağını yere sağlam bassan bile yine mümkün değil!

Bunları yapmazsan zaten otur, helva kavur… Yandaş kanalları izlerken yersin, ülke her an toparlanabilir zannedersin. Umut fakirin ekmeği… Ekmek kaç lira oldu sahi?