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Ekonomi fena sarmala girdi!

Ekonomide çıkmaza girildi. Ne kadar gidecekti ki? Kur Korumalı Mevduat ucubesi yılların hatalarını örtmeye mi yetecekti?

Kurları tutmaya çalışsalar rezervler eriyor. Erisin de rezervler devamlı ekside yeni dip denemelerinde… Son bir haftada satılan 5 milyar dolar dahi deva olmadı derde… Dolar tırmandı yine…

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Kurallar dünyanın her yerinde aynıdır. Para basmanın suyunu çıkartırsan enflasyon fırlar… Bu durum Türkiye için de Amerika için de geçerlidir.

Zira kimi ekonomiler bunu kaldırabilir… Kimileri kırılabilir… Nitekim Amerika deli gibi para bastı, enflasyonu yüzde 8.2‘ye fırladı. Yine de değer kazandı Amerikan parası…

Nitekim para, risk durumlarında zayıf ve istikrarsız ülke para birimlerinden çıkar. Artık ön planda olan gelir değil güvendir… Şekilde görüldüğü gibi Amerika'ya kaçar.

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Bırak kuru gitsin o zaman… Değil mi ama?

Yok ya! Yapamazsın bu saatten sonra… Doları tutmazsan Kur Korumalı Mevduat için Hazine'den milyarlarca lira ödeme yapman gerekiyor. Bütçede para kalmıyor.

Çözüm ne?

Ödemeleri yapmak için yeniden daha fazla para basmak! Bunun anlamı durdurulamayan enflasyon ve nerede çokluk orada değer kaybı yaşayan bir para birimi… Türk Lirası'nın değer kaybının durmaması…

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Kur Korumalı Mevduat'ın mantığı ne? Eğer dolar artmazsa, Türk Lirası'na faiz kazandırma… Henüz faiz kazanan yok ama… Böyle giderse de olmayacak galiba…

Haliyle yatırımcılar Merkez Bankası tarafından Kur Korumalı ile basılan sahte dolarları bırakıp gerçeğini talep etmeye başlayacak. Kurumsal yatırımcılar için vergi istisnası nereye kadar yeterli olacak?

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Durum öyle bir hal aldı ki, BDDK verilerine göre bankalarda bulunan toplam 6.1 trilyon lira toplam mevduatın 3 trilyon 720 milyar liralık kısmı yani yüzde 60.70'i döviz mevduatı…

Kur Korumalı Hesaplarda en son açıklanan miktar 810 milyar lira… İkisini topla… Mevduatın 4 trilyon 530 milyarı yabancı para bazında…

Mevduatların yaklaşık yüzde 74'ü direkt döviz bazında hesaplanıyorken, yüzde 24 Türk Lirası oranıyla ekonomi yönetilebilir mi? Mümkün değil!

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Niye sermaye Türk Lirası'nı tercih edilmiyor sorusuna gelince… Yüzde 70 enflasyonun olduğu ortamda yüzde 14 faiz verirsen diyeceğim ama sorun çok daha derinlerde aslında…

Ekonomi yönetimi Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi… Türk Lirası'ndan kaçanlar ülkenin kötü yönetimine güveniyorlar.

Nasıl olsa yönetim yetersiz, hiçbir haltı düzeltemezler, kendi kısır ideolojilerini ekonomiye uygulamaya çalıştıkça Türk Lirası'na değer kaybettirmeye devam ederler, diye düşünüyorlar. Yanılmıyorlar!