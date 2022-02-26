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Ekonomide “A planı” yattı “B planı” yok!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'nin bıçak sırtı planını yatırdı. Yönetimin herhangi bir “B” planı olmadığı için “A” planından kalanlar ile devam edilecek yola… Gittiği yere kadar valla… Fırsatını bulursam “erken seçim” yaparım, tadında…

Plan dediğim de tavlada kapı almaktan hallice… Şöyle:

Merkez Bankası brüt rezervlerini satıp kur korumalı mevduatla birlikte doları yaz aylarına kadar 14'ün altında tutarız. Bu sayede hem olumlu bir algı yaratırız hem de bütçeye kur korumalı farkı ödetip yük olmayız. Ama nasıl akıllıyız!

Dur daha ihracattan devamlı bir akarımız var. Nasıl olsa elde edilen gelirin yüzde 25'ini paşa paşa bize getirip bozduracaklar.

Yaz ayları yaklaştıkça turizm de coşar, döviz yağar… Cari açık kapanır. Ülkede döviz fazlalığı oluşur. Türk Lirası değer kazanır. Dur suyundan da koyayım biraz…

Fiyatlar hep artacak değil ya… Onlar da yorulur. Düşmese bile hızlı artmaz. Bu yılın yüksek enflasyonu bir yıl geçince silineceğine göre ki biz buna baz etkisi diyoruz… Enflasyon düşer. Bizim millet enflasyonun anlamını tam bilmediği için fiyatlar düştü deriz. Yırttık abicim…

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Planın şaftı kaydı… Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın Türkiye'ye direkt maliyeti 5 milyar dolar. Bir de bunun ürünlerin fiyatlarına yansıyan maliyeti var ki…

Hadi onu şimdilik pas geçelim. Şimdilik faturaya 10 milyar dolar ekleyelim. Moral bozmayalım.

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Turizm cephesinin sadece Rus ve Ukraynalı turistlerden etkileneceği gibi sığ bir bakış açısıyla bile gelir kaybı en az 6 milyar dolar civarı…

Nitekim, hangi abaküs ile yapmışlarsa hesabı, 40 milyar dolarlık bir beklenti içerisine girmişti ülke yönetimi…

Toplamda Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 7 milyon turistten umudu kesmek gerekir. Çok iyimser bir hesapla gelirlerin yüzde 15 azalacağını öngörsek elde ediyoruz 6 milyar doları…

Enflasyonu yansıtırsak Türkiye artık sanıldığı kadar ucuz değil ki… Dolar 14 liranın altında tutulmaya devam ederse daha da pahalı olacak. Oteller ne yapacak? Işıklarını mı kapatacak?

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İhracatımızın yarısını yaptığımız Avrupa savaş nedeniyle az harcayacak… Bunun anlamı ihracatımız azalacak.

Yaklaşık 100 milyar dolarlık Avrupa'ya ihracat en saf en temiz duygularla yüzde 8 azalsa üzerine Rusya ve Ukrayna'ya yapılan ihracatın sadece bir kısmı eklense ilkokul hesabıyla 12 milyar doları bulduk mu? Bulduk!

Buyurun size en iyi ihtimalle 28 milyar dolar kayıp, sadece bu 3 kalemde…

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Türkiye'nin hububatının yüzde 80'ini sağladığı iki ülke bilin bakalım hangileri… Hadi canım, Rusya ve Ukrayna demeyin sakın…

Şubat başından beri buğday fiyatlarındaki yükseliş yüzde 25'i geçti… Ya diğerleri? Artıyor hepsi… Senin üretimin yetmiyorsa fiyatına bakmayacaksın, alacaksın. Aç mı kalacaksın?

Bu sebeplerle fırsatını bulduğu anda erken seçim ilanını yapıştıracaklar. Ekonominin daha iyiye gitmeyeceğini hesaplayacak matematikleri yok ama en azından hissediyorlar.