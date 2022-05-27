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İnadım inat dolar iki kanat!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı için toplandı.

Merkez Bankası, banka değil… Bağımsız hiç değil… Bağımsız olmayan, sarayın güdümünde bir kurum kendi arasında neden toplanır ki? Alt tarafı gelen emri piyasalara tebliğ edecek.

Para zaten yok ortada… Politikasını gören olmadı. Bir o yana bir bu yana savruluyor kendi çapında… Kurul dedikleri de bildiğin kul…

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Karar aldılar faizi sabit bıraktılar. Tek bir anlamı var: İnadım inat, dolar iki kanat!

Zira ekonomi öyle bir çıkmazda ki, Merkez Bankası'nın alacağı en agresif faiz artırım kararı bile döviz kurları üzerinde sınırlı etkiye sahip olacaktı. Piyasalar da zaten faizin sabit tutulmasını fiyatlamıştı.

Aslında kimsenin faizle bire bir ilgilendiği falan yok. Faiz kararı dolar fiyatını etkileyecek. Dolar artışı enflasyonu körükleyecek… Bu faizle de kura müdahale etme şansın hiç yok! Hikâye bundan ibaret…

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Merkez Bankası'nın açıklamasına göre enflasyondaki yükseliş makroekonomik temellerden uzak… Bana göre de Merkez Bankası ekonomi ve piyasa gerçeklerine uzak…

TL'deki değer kaybının, kendi negatif reel faiz politikası ve rezerv yönetimindeki hatalar nedeniyle gerçekleştiğini ve bunun enflasyona etkisini anlayamıyor.

Çok çakal bir hamle ile yerli ve milli dolar basıp adını Kur Korumalı Mevduat dediler… Sadece Türkiye'de geçiyor tabii… Dolar almıyorsun, almış gibi yapıyorsun, banka dolar satmıyor, satmış gibi yapıyor…

Kamu bankaları ile dolar satışına devam edip yükselişi durdurmaya çalışıyorlar lakin onlara ayrılan rezervin de sonuna geldiler.

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Merkez Bankası'nın geçen hafta swap hariç net rezervi eksi 55.1 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri ki bunun 60 milyarı döviz ve 40 milyarı altın şeklinde, 100 milyar dolara indi.

Peki, bu rezerv nasıl bu kadar çok eksiye girdi? Masadan kalkmayı bilmeyen, kaybeden kumarbaz gibi… Dolar çıkmasın diye sattıkça sattı… Net rezerv sıfırlandı. Kendine ait olmayan brüt stoka yani emanet paraya girip piyasaya müdahaleye devam etti. Onlar da güneşte kalmış kar gibi eridi gitti.

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Her şeyi “sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla” yapmıyorlar mıydı? O kadar doları kendi kafalarına göre satamayacakları aşikar… Merkez Bankası'nı suçlamanın ne anlamı var?

Hem bilgisi yok, hem inat ediyor. Etrafındakiler de o kadar korkak ki, “ne yapıyorsun?” diyemiyor. Bu sebeple insanlar her geçen gün daha da fakirleşiyor. İşin özeti bu…