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Kara para trafiği

Sedat Peker anlatıyordu teker teker… Kirli ilişkiler… Araziler, el değiştirmeler para aklanmalar… Mala çökmeler, istenilen rüşvetler, uyuşturucu… Bir baktık hepsi doğru… Ne oldu?

Şimdilik susturmayı başardılar ama belli ki günü gelince anlatır yine… İş artık çok farklı yerlerde…

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu 2022 yılı Uluslararası Narkotik Mücadele Stratejisi Raporu'nda Türkiye'yi “uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında transit, kara para trafiğinin merkezi” olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda para transferlerinin iktidarın çok sevdiği Afgan ve Suriyeli mülteciler üzerinden yürütüldüğü, paravan şirketler kurulduğu gibi enteresan tespitler yer alıyor.

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Ülke ekonomisinin durumu öylesine kritik ki… Bize neyin parası olduğu fark etmez. Yeter ki gelsin… Sadece para da değil… Altın, gümüş, pırlanta… Ederi olan ne varsa… Uyar valla…

Türkiye'ye giren çıkan paranın kaynağı belli değil diye gri listeye alınmıştı. Nebati Bey gidip yabancı yatırımcılardan para istiyor ama gri listedeysen bütün çabalar nafile…

Temiz para ülkeye girip kendini kirletmek istemez. Kara para ile de ekonomi dönmez.

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Ne fark eder beyazı, grisi diyorsanız, IMF'nin en son araştırmasında listeye alındın mı, dış kaynak ve yabancı sermaye girişleri azalıyor. On dolara muhtaç Türkiye için bunun anlamı 20-25 milyar dolarlık kayıp oluyor.

Zira ülkenin ne hale geldiğinden, yitirilen saygınlık, itibar ve güvenin maliyetinden hiç bahsedilmiyor. Utanmak bize kalıyor!

Kimin matematiği?

Çok enteresan şu matematik… Ülkenin ekonomi yönetimi hesaplıyor, enflasyonun tek haneye düşmesi bekleniyor.

IMF analistleri hesaplıyor, iktidarın iddiasının tam aksine enflasyonda yükselişin devam edeceği yönünde görüş bildiriyor.

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Kuruluşun raporunda 2021 sonunda yüzde 36.1'e tırmanan enflasyonun bu yılsonunda yüzde 52.4'e yükselmesi, 2023'te ise yüzde 29.7 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kim nerede hata yapıyor?

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Zira yönetim bütün ülkelerde enflasyon yüksek deyip kendilerini suçsuz çıkarmaya çalışıyor ama Türkiye için öngörülen enflasyon aynı grupta yer aldığı ülkelere kıyasla bu yılsonu için 6 kat, 2023 içinse 4.5 kat daha yüksek çıkıyor.

Gelişmiş ülkeler ile fark 10 kat…

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Ayrıca cari açığın geçen yılki 14.9 milyar dolar tutarından bu yılsonunda 39.2 milyar dolara yükselmesi IMF'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili olumsuz beklentileri arasında.

Nebati boşuna bir yerlere gitmiyor her hafta… Ne yapsın para arıyor bu yoklukta…

Rus turist bilmecesi

“Savaş falan hikaye merak etme gelir Rus turistler yine” diye beklentisi olanlar… O iş çok kolay değil aslında… Tez temelinden doğru… Avrupa ülkelerinde Putin'in saçma sapan hırsı sebebiyle Ruslara düşmanlık had safhada…

En azından Türkiye'de kimsenin savaşı umursadığı yok, milletin derdi kendine yetiyor zaten…

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Türkiye, Karadeniz'de Güncel Gelişmeler toplantısı düzenledi. Toplantıya bölge ülkelerinin savunma bakanları katılırken, Rusya davet edilmedi.

Ruslar kindar bir politika izlerler… Klasiktir, hesap sormak için zamanının gelmesini beklerler…

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İktidarın Rusya'yı davet etmediği toplantıya, Ukrayna'yı davet etmesi, bunun yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olmayan ve Ukrayna'ya en çok yardımda bulunan ikinci ülke Polonya'nın da toplantıda yer alması dikkat oldukça çekici…

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Sen Rusya olsan ne düşünürsün? Türkiye artık tarafsız değil ve hatta Rusya'ya karşı işbirliği amaçlı çalışmaya başladı diye mi canı sağ olsun bu minvalde mi?

Niyetin bu değilse neden toplantı düzenliyorsun? Ne gerek var turizm sezonu öncesi? Hayırdır para mı bitti? Amerika'da yapılan dış yatırımcılar ile toplantıda “şart” olarak bu mu bildirildi?