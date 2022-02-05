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Nerede hata yapıyoruz?

Yeni İstatistik Kurumu Başkanı'nı tanımıyorum ama uyarımı baştan yapayım. Enflasyonu düşük açıklayamıyorsan, o koltukta oturmayacaksın arkadaş…

Milli ve yerli ekonomimizin şaha kalktığı şu günlerde, dış mihraklara çanak tutarcasına, enflasyon oranını yüksek çıkartmak sureti ile millete karşı algı yaratıp savaş içine giriyorsan, kusura bakma sen o koltukta oturamazsın.

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Enflasyon faizi artırır. Genel kabul görmüş kuraldır. Eyvallah… Bizde yüksek faiz için enflasyona sıra gelene kadar bolca sebep var. Yine de baskılayıp düşük tutuyorlar. Ne kadar işe yarıyor?

Enflasyon geçmiş 12 ayı, faizler gelecek 12 ayı gösterirler. Kredi faizleri yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişiyor. Mevduat faizleri bankalara gelen telefon üzerine yüzde 20'nin altına baskılanıyor… Politika faizi denilen nane yüzde 14'te… Ee sonuç ne?

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Anlaşıldığı üzere son bir yılda geliri yüzde 50 artmayan herkes fakirleşti bu ülkede… Kötü yönetim sayesinde…

Esas işin tehlikeli kısmı da burası… Hata yaptıklarına inanmayacak kadar yüksek egoya sahiplerse, düzelmeyeceklerdir. Nitekim umut verici hiçbir söylem yok ortada…

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En basiti… Ülkede yaşanan doğalgaz sıkıntısı nedeniyle üretime ara verildiği sır değil… Neden bu durum başımıza geldi? Plansızlık, programsızlık en önemli sebebiydi…

Peki, Erdoğan konu ile ilgili ne dedi? “Biz doğalgazımızı tasarruflu kullandık. Ne yaptık? Mesela en azından sanayiye doğalgaz verme olayını azalttık.”

Kesintiyi “tasarruf” diye açıklamak! İnsanların böyle algılamasını sağlamak… Zihin oyunlarında son basamak…

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Önce bunun bir kriz olduğunu kabul etmek ve buna göre önlemler almak gerek. Ülke yönetimi yaşanan her problemi inkâr politikası ile nereye kadar gidecek? Seçimlere kadar mı idare edecek? Edemeyecek!

Ülkeyi yönetenlerden biri de çıkıp; “Biz nerede hata yapıyoruz?” diye sormuyor. Soramazlar ki! Biliyorlar; hata bizzat kendileri!

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Hem döviz çıkmasın hem faiz artmasın, enflasyon aşağı kaysın, ekonomi istikrarı yakalasın diyorsa… İşte o beğendiği bu yönetim ve yağma düzeniyle olmuyor, olamaz…

Türkiye piyasalarını dünyaya kapatırsın. Serbest piyasa ekonomisini askıya alırsın. Bankalar üzerinde baskı kurarsın. Kötü yönettiğin belli olmasın diye sayılarla oynarsın. Ancak zaman kazanırsın!

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Virüs; Türkiye ekonomisini iyice hasta etti. Yönetim yetmezliğine götürdü, yatağa düşürdü… En başından beri işin bu boyuta ulaşacağı hatta daha da fenalaşacağı belliydi…

Ellerindeki medya gücü ile hiçbir şey yokmuş gibi göstermeye çalıştıkları ekonominin haline bakıp gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmedi mi?