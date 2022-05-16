PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rize yolcusu kalmasın!

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında Erdoğan, “Uçaklarımız boş gidip geliyor. Bu uçakları doldurun ki bu gidip gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin” dedi.

Bunu ekmek için kuyruğa girip, ucuz yağ kovalayan vatandaşlara söylemesi ilginç tabii… Ekonomiyi batırdığı için kendisi o uçakların boş gidip geleceğini, o havalimanın zarar edeceğini birisi ona söylemeli…

★★★

Kaldı ki yolcular zaten Trabzon Havalimanı'na inip oradan 1.5 saatte geçiyordu Rize'ye… Sırf yeni havalimanı yapıldı diye yolcu sayısı artmayacağına göre Trabzon Havalimanı'nın yolcu sayısı azalacak bu sefer de…

Normalde, araştırma yaptırırsın “bölgenin havalimanına ihtiyacı var mı?” diye… Bizde, araştırma yaptırırsın, “yandaş müteahhidin havalimanı yapmaya ihtiyacı var mı?” sebebiyle!

Süt burnumuzdan geldi!

Enflasyonun savulacak tarafı kalmayınca çocuk gibi “bak o da yapıyor” bahanesinin arkasına saklanıp diğer ülkeleri örnek göstermeye başladılar. Onu da tutturamıyorlar.

Avrupa İstatistik Ofisi, Eurostat verileriyle süt ürünlerinde Avrupa'daki ortalama fiyat artışı yüzde 7 seviyesinde… Ya Türkiye'de?

Aynı dönemde temel besin kaynağı süt yüzde 60 zam yedi… Zam ile birlikte milletin emdiği süt burnundan geldi. Süt banyosu yapan yandaş medyada hazırlıklar tamamlanmışsa, “sağlığınız için sütü sulandırın da için” tavsiyesi gelmesi an meselesi… Suçlu süt lobisi, sütçü beygirleri vatan haini…

Sadece hammaddeleri süt olması nedeniyle muhallebiden peynire, yoğurttan dondurmaya zam anında yansıyacak hakkıyla… Yakında vatandaş protein ihtiyacı için vahşi hayvanları avlamaya başlarlarsa şaşırma…

Tersini yap, sen de kazan!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin dediğinin tersini yapanın her daim para kazanması enteresan değil mi?

Londra'ya gitti, yabancılara dolar artık buradan daha artmaz dediğinde kur 13.70 idi… Enflasyon ocak ayında pik yapacak dediğinde henüz yüzde 48 seviyesine gelinmişti.

★★★

Daha geçtiğimiz ay “TL en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok. Herkes rahat olsun” açıklaması yaptı. Bırak geçtiğimiz bir ayı, sadece geçen hafta yüzde 5 değer kaybetti Türk Lirası…

Hem de kurların artmaması için son 4 ayda sattıkları 30 milyar dolar işe yaramadı.

★★★

Nitekim elde dövize müdahale için bir avuç dolar kaldı. O zaman yurtdışından borçlansınlar! İnanın o işler o kadar kolay olsa hemen yaparlar. Ülkenin yararına mı diye falan bakmazlar bugünü kurtarmak adına ülkenin geleceğini hemen satarlar.

Zira yabancı yatırımcıların ekonomideki asayiş durumunu anlamak için “CDS” denilen ülkenin batma, borçlarını ödeyememe ihtimalini gösteren bir fiyatlama var.

Alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılıyorlar. Hemen hemen bütün dünya ülkeleri için fiyatlama sağlıyor bu CDS'ler…

Türkiye'nin bu pazarda son durumu ne? Türkiye'nin CDS'leri 700 puanın üzerinde işlem görüyor. Bu seviye ekonomimiz için “ölmüş, ağlayanı yok” anlamına geliyor.

Kısaca Türkiye borçlanmaya çıktı mı ödeyeceği faizin sadece risk pirimi dolar bazında yüzde 7'den başlayacak. Normal şartlarda yüzde 3'ten borçlanacağın tahvilin maliyeti en az yüzde 10 olacak!

★★★

Ülkeye değil 50 milyar dolar, 150 milyar dolar da girer… Türkiye dünyanın en ucuz ülkelerinden biri… Zira ucuz olmasının da var bir sebebi… Kötü yönetimi…

Kimseyle tartışmadan kafaya göre alınan kararlar… Bu saatten sonra ağzımızla kuş tutsak, yabancı yatırımcı kallavi para sokmaz ülkeye…

★★★

Hadi kafası iyiydi Türkiye'ye geldi, market zinciri kurmaya karar verdi. Ertesi gün kapıda zabıta… Pahalıya satıyorsun diye başlıyor soruşturma açıp ceza yazmaya… Bununla mı uğraşacak? Ne işi var Allah aşkına? Bu yönetime gelmez o para!