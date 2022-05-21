PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şansınıza küsün!

Ekonomi için savaşmıyoruz. Ekonomi ile savaşıyoruz. Kurallar belli… Sen değiştirince, değişmiyor ki… Bundan sonra böyle deyince seni iplemiyor ki… Öbür dünyayı bilemem ama budur bu dünyanın gerçeği…

Tam 11 yıl boyunca hedef 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek dediler de ne oldu? Türkiye 21'inci sıraya düştü. Hedef muhtemelen 2053 ya da 2071'e ertelendi.

★★★

Ortalıkta “ekonomik kriz yok” diyenlerin mideleri nasıl kaldırıyor bu himayeyi? Menfaat her şeyi affeder mi?

Peki, bundan sonra ne planlanıyor? Buyursun, anlatsın… İki gün önce keyif çayı dağıtıyordu. Çayımızı mı yudumlamayalım? Keyfimizi mi kaçıralım?

★★★

Neredeyse bütün medya ellerinde… Televizyonlarında, gazetelerinde her daim bir müjde! Üç, beş kişi “ekonomi kötü” diyor diye mi toparlanamıyor ekonomi? Neden milyarlarca liralık devlet kredileri ile alınan medya yaramıyor hiçbir halta?

Onlar da “ekonomi iyi” diyor. Neden insanları inandıramıyor?

Faturaları eline aldığında, pazara, markete gittiğinde millet fiyatları görünce kimse “ekonomi kötü” diyemese bile, hissediyorlar içlerinde…

★★★

Ekonomi öyle güvenilmez hale geldi ki, ihalelerin gediklileri yandaş iş adamları bile kendini kurtarmak için Türkiye'de para bırakmadı. Ne ile kazanacak savaşı? Satacak da fazla bir şey kalmadı. Ekonomi “pik” yapmıştı hani? Yanıltıldık mı? Aldatıldık mı? Yine mi? Birader, 20 yıldır lahanayı yerken kıtır kıtır sapına gelince mee… Adam olmayız biz be!

★★★

Ekonomik savaştaysak herkesten fedakârlık beklenir. Başaramıyorsa bırakmak da bir erdemdir. “Ekonominin sorumlusu benim ben!” demişti. Sorumlu doğruları yapabilseydi ekonomi bu hale getirmezdi.

Bundan 10 yıl önce miatları doldu, Türkiye'ye verebilecekleri bir şey kalmadı. Bunları göremedi Türk halkı… Hak etti bu yaşamı… Orası ayrı…

★★★

Türkiye yıllardır biliyor kara deliği… Memlekette her yer yolsuzluk mahalli… Nereye el atsa usulsüzlük tespit ediyor. Ediyor da ne oluyor?

Hani kuvvetler ayrılığı diyorduk ya, kuvvetler halkın oylarıyla referandumda birleşti… Sayıştay'ın sesini kısa kısa işin vardığı yer kulaktan kulağa kıvamında…

★★★

Ey Sayıştay! Sen kimsin ya? Kimsin? Haddin mi yolsuzlukları ortaya çıkarmak? Sana mı kaldı günah işleme, haram yeme özgürlüğünü kısıtlamak?

Yahu insan böyle yolsuzlukları yayınlarken biraz dikkat etmeli. Bunun okuyanı var. Okuduğunu anlayanı var. Maazallah… Ya bu durum herkese bulaşırsa?

★★★

Bu ülke liyakatten vazgeçeli sadakate prim vereli çok oldu. Ülke ekonomisi bu nedenle durdu.

En basitinden ülkeyi yönetenlere baksanıza… Çok mu başarılılar alanlarında? Türkiye ekonomisinin kendini toparlama şansı yok mevcut yönetim anlayışıyla… Küsün şansınıza!