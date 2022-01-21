PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaktın ekonomiyi dönüş yok artık geri…

Merkez Bankası faiz kararının bir anlamı var mı? Değiştirmedi… Zira bankaları yüzde 14 ile fonlamaya devam edip sonra bankalardan yüzde 25 ile borç istiyorlar.

Ekonomi “aile pide ve kebap salonu” mantığıyla yönetilince ne bekliyorsunuz ki?

★★★

İşler gerçekten fena… Kamu bankalarında para bitti. Sermaye eklemek gerekiyor belli ki… Parayı yandaş müteahhide aktarıp, yandaş şirketleri kurtarma peşine düşünce nakde sıkışmışlar…

Özel banka olsalar nefes alamazlardı. Bereket arkalarında devlet var. Bas paraları, ekle kamu bankalarının sermayesine, yolla eşe, dosta, enişteye…

★★★

Türk Lirası çöpe dönünce bozulan sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için kamu bankalarında 51.5 milyar TL'lik sermaye artışına gidilmesine karar verildi. Sahi kaynak neresiydi?

Hazine ise parası bizden topladıkları vergi… Yine işsizlik fonu ise zaten yönetim onun da dibine darı ekti.

★★★

Ziraat Bankası'na 22.5 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank'a 13.5'er milyar TL, katılım bankalarına 2 milyar TL'lik ek sermaye yollanacak. Bu son üç yılda üçüncü kez olacak.

Sahi acaba kim bizim vergilerimizi ne kadar yedi? Sahi batıkları ne kadar? İşin enteresan tarafı da o ya… Tam olarak bilmiyoruz, bilemiyoruz…

Nitekim “ticari sır” ayağına açıklamıyorlar. Sorunca, insanların gözünün içine baka baka gerçekleri inkâr ediyorlar. Elbet günün birinde soran çıkar.

★★★

Açıklamaya ne gerek var? Sağduyumuzun sesi, özgürlüğümüzün nişanesi, adaletimizin simgesi onlar… “Ekonomi iyi yolda, aman kimse taş koymaya kalkmasın” falan desin, geçsin… Hesap verecek vakitleri mi var?

Bu gibi durumlarda konuyu değiştireceksin. Tutmayacağını bildiğin hedefler koyup, millete onları tutmuş gibi anlatacaksın. Kim nereden bilecek? Salla gitsin…

★★★

Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin en büyük derdi hiç şüphesiz verilmiş, verilen, verilecek kredilerin ödenememesi… Halının altında yer kalmadı, sorun süpürülemeyecek hale geldi.

Hele şimdi ekonomiyi büyüteceğiz diye daha önce denedikleri Kredi Garanti Fonu'nun ikinci bölümünü çekip yeni krediler için fazla para basarlarsa işte o zaman görün faizleri ve dövizi…

★★★

Kredi vermese ne olacak? Ekonominin gazı kesileceği için asfalttan, mıcır yola geçmiş gibi savrulacak. Bir anda freni köklenmiş TIR gibi olacak. Vergi gelirleri dramatik olarak hızla gerileyecek. Gelir azalınca açık artacak.

Ekonomiyi öyle bir hale getirdiler ki, yaktık gemileri dönüş yok artık geri… Yönetim söz dinlemiyor dünyada olmayan bir sistemi deniyor.

★★★

Kim görse şu halimizi neyi var neyi yok, toparlayıp Türkiye'den kaçmaya çalışıyor. Arkasına bakmıyor. Acayip kararlar nedeniyle ekonomi arapsaçına döndü.

Çivi çiviyi söker, inat ekonomiyi beter eder. Değişimdir bunun ilacı… Millet ister içer, ister sürünmeye devam eder.